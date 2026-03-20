Арестуваха мъж за убийство и опит за кражба на криптовалути за 1 млн. долара край София

20 март 2026, 11:06
Арестуваха мъж за убийство и опит за кражба на криптовалути за 1 млн. долара край София
49-годишен мъж е задържан за убийството на свой познат, извършено на 11 март в елинпелинското село Богданлия. По данни на разследващите, престъплението е свързано и с опит за кражба на криптовалути на стойност около 1 милион долара.

Жертвата е 55-годишен мъж, който е бил открит окървавен в дома си от съпругата си.

По случая е започнало разследване под ръководството на Окръжната прокуратура в София.

След интензивни издирвателни действия служители на МВР са установили и задържали заподозрения за извършител. Според събраните данни, между двамата мъже е възникнал конфликт, който е прераснал в агресивно спречкване, довело до фаталния край, пише "24 часа".

Разследването сочи още, че след убийството заподозреният е направил опит да присвои криптовалути на значителна стойност - около 1 милион долара. Трансакцията обаче не е била успешна, тъй като средствата са били блокирани.

Задържането е извършено при специализирана полицейска акция.

От прокуратурата посочват, че работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около престъплението и мотивите за извършването му.

Източник: "24 Часа"    
