Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

М юсюлманите по света и у нас отбелязват Рамазан Байрам – един от най-големите и почитани празници в исляма, който бележи края на едномесечните пости през свещения месец Рамазан.

Празничният ден започва с тържествена молитва, която по традиция се извършва рано сутринта, малко след изгрев слънце. Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие.

Рамазан Байрам идва след края на свещения месец Рамазан, през който мюсюлманите спазват строг пост – от изгрев до залез слънце, въздържайки се от храна и напитки. Освен физическо пречистване, този период е посветен и на духовно извисяване, молитви, смирение и добри дела. Традицията повелява също да се дава милостиня на нуждаещите се.

След празничната молитва вярващите се поздравяват взаимно, посещават своите близки и роднини и търсят прошка от по-възрастните.

Един от най-важните обичаи е именно помирението – младите целуват ръка на по-възрастните като знак на уважение и почит.

„За нас това е свещен празник – Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам. Един месец, от изгрев до залез слънце, ние постим – около 13 часа на ден. Днес, когато този период приключва, посрещаме празника, събираме се с близки и гости. Хората идват с чисти, често нови дрехи. След молитвата се прибираме вкъщи и младите целуват ръка на възрастните. Едно от най-важните неща е да се поиска прошка. Раздаваме баклава и сладки. Най-важното за нас е да има мир и разбирателство – особено в днешно време“, заяви секретарят на мюфтийското настоятелство Себахтин Хасан в ефира на NOVA.

Той подчерта, че благотворителността е съществена част от празника. По думите му в дните около Рамазан Байрам в джамиите се събират средства, които се разпределят между нуждаещите се, като така се засилва чувството за солидарност в общността.

Традиционно празничната трапеза включва разнообразни сладкиши, като най-популярни са баклавата и домашно приготвените десерти, което е и причината празникът да бъде известен още като Шекер Байрам – „празник на сладките неща“.

Следващият голям мюсюлмански празник, Курбан Байрам, тази година се очаква в края на май. Той също е свързан със силна религиозна символика и традиции, включително жертвоприношение и споделяне с нуждаещите се.

По данни от последното преброяване мюсюлманите в България са около 640 хиляди души, като Рамазан Байрам остава един от най-обединяващите и значими празници за общността.