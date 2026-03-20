Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

20 март 2026, 08:48
МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза
Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден
Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток
Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април
На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°
Почина синоптикът Минчо Празников

Почина синоптикът Минчо Празников

П о случай настъпването на свещения мюсюлмански празник Рамазан Байрам, редица водещи политически личности у нас отправиха своите поздравления. В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество.

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

  • Андрей Гюров: Убеден съм, че толерантността е здрава основа за общественото единство

Премиерът Андрей Гюров определи празника като символ на духовно пречистване и непреходни ценности, които стоят в основата на демокрацията.

„Отправям своите най-сърдечни поздрави към всички мюсюлмани в България по случай свещения празник Рамазан Байрам. Този светъл празник, увенчаващ дните на духовно пречистване, въздържание и милосърдие през свещения месец Рамазан, носи със себе си послания за мир, състрадание, прошка и уважение. Той утвърждава непреходните ценности на вярата, нравствеността и човешкото достойнство, които са в основата на всяко демократично общество. В тези празнични дни изразявам своето дълбоко уважение към мюсюлманската общност в България, която със своя принос обогатява духовния и културен облик на страната ни. Убеден съм, че взаимното уважение, разбирателството и толерантността между различните религиозни общности са здрава основа за общественото единство, стабилност и просперитет. Нека Рамазан Байрам донесе на всички здраве, мир, радост и благоденствие!”, гласи поздравлението на премиера.

  • Илияна Йотова: България е пример за общество, в което всички живеят в разбирателство

Президентът Илияна Йотова подчерта в своето обръщение, че традициите на празника ни напомнят за най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир.

„В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си”, посочва в приветствието си държавният глава. Тя изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си. „Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България”, подчертава Йотова.

  • Лидерът на ДПС Делян Пеевски

отправи своите най-сърдечни поздравления към мюсюлманската общност в България. В обръщението си той акцентира върху ценностите, които обединяват обществото, и подчерта значението на взаимното уважение.

„Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпването на свещения празник Рамазан Байрам, символ на прошка, взаимно уважение и грижа към хората - ценностите, които ни обединяват.

Нека този празник донесе във всеки дом и на всяко семейство здраве, мир, благоденствие и топлина.

Вярвам, че днес, когато сме изправени пред нови предизвикателства, избори и възможности, заедно ще направим така, че да гарантираме държавност, просперитет и сигурност за хората! 

Честит Рамазан Байрам!”

Източник: ДПС - Ново начало/Пресцентър

 

