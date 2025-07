Кралско посрещане: Уилям и Кейт приветстваха семейство Макрон

П ринцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин приветстваха френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит във Великобритания тази сутрин, когато започна тридневното им държавно посещение.

Принц Уилям и Кейт поздравиха френския лидер и първа дама на базата RAF Хортхолт в Западен Лондон от името на крал Чарлз III и ще пътуват с тях до замъка Уиндзор, пише Daily Mail.

На летището беше постлан червен килим за посрещане на семейство Макрон

и те първоначално бяха приветствани от посланика на краля във Франция. След срещата с Уилям и Кейт, на френската двойка бяха представени редица високопоставени лица, включително сър Кенет Олиса, лорд-лейтенант на Лондон.

След като семейство Макрон пътува до Уиндзор с Кейт и Уилям, Чарлз и Камила официално ще посрещнат гостите си на кралски подиум, построен на Дачет Роуд в града – на фона на замъка Уиндзор, докато в близкия Хоум Парк ще прозвучат салюти.

Кралят, кралицата, принцът и принцесата на Уелс и г-н и г-жа Макрон ще преминат

с карети през Уиндзор

и по част от Дългата алея, която води до замъка, точно както направи бившият френски президент Никола Саркози по време на посещението си през 2008 г.

TRH’s Prince William and Catherine, The Princess of Wales walking to greet French President Macron and his wife at RAF Northolt airport at the start of the French state visit to the UK today! 🇫🇷🇬🇧#PrinceandPrincessofWales ✨ pic.twitter.com/8kRH7slOUr