Отдръпни се, Стармър: Шоуто е на Чарлз и Макрон

В ъпреки че Великобритания и Франция не се славят с дълга история на мир, Еманюел Макрон предстои да бъде обсипан с внимание и обич на най-високо ниво, пише Politico .

(Във видеото: Макрон и Стармър ще посетят Вашингтон)

Никой не организира пищни церемонии така, както британците. Макрон, който пристига на държавно посещение във Великобритания във вторник, ще бъде посрещнат с цялата царствена помпозност:

Това е само част от програмата, която включва също така:

Пищното кралско посрещане има ясно послание: отношенията между Великобритания и Франция са отново на прав път след години на напрежение заради Брекзит, а в същото време двамата основни действащи лица получават възможност да демонстрират публично своето приятелство.

Монархът и френският президент поддържат дългогодишни и близки отношения. Макрон е посещавал Чарлз още когато е бил принц на Уелс, като двамата са обсъждали общия си интерес към климатичната дипломация.

Кралят е добре запознат с това как да отправя премерени политически сигнали и се очаква да приветства напредъка в отношенията между двете държави след Брекзит, продължаващата им подкрепа за Украйна и общите им цели в борбата с климатичните промени.

А за Макрон, който навлиза във финалните години на президентския си мандат, това пътуване е възможност да демонстрира своята международна тежест и да напомни каква би била алтернативата след него.

Така че това определено е шоуто на Чарлз и Макрон.

Бивш британски дипломат, пожелал анонимност, коментира, че за щастие премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър "няма особено его", което оставя свободен терен за краля и президента да направят големите дипломатически жестове тази седмица.

How King Charles is helping to 'reinvigorate' the shaken UK-France friendship — BBC



“Few scenes convey British pomp and soft power more than the King and Queen in a carriage procession through the picturesque streets of Windsor.”👑



“Even before ascending the throne, King… pic.twitter.com/OMM7UHfWNI