Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Т айфунът "Фунуон" предизвика наводнения и свлачища, прекъсна електрозахранването в цели провинции и уби най-малко четирима души, включително две деца, преди да напусне Филипините в понеделник.

"Фунуон", известен местно като Уан, дойде непосредствено след тайфуна Калмаеги, който отне близо 200 човешки живота в централната част на архипелага, както и петима във Виетнам.

Около 1,4 милиона души бяха евакуирани преди бурята да достигне сушата в неделя вечер, съобщи Службата за гражданска защита. "Фунуон" удари крайбрежната община Диналунган на основния остров Лусон със скорост на вятъра до 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.

Източник: Getty Images

Свлачище затрупа къща и уби две деца в град Каяпа в централната част на Лусон, съобщи регионалният представител на гражданската защита Алвин Айсън.

Двамата последваха смъртта на други двама души — един се е удавил в провинция Катандуанес, а жена е загинала, след като била затисната от отломки на рухнал дом в град Катбалоган.

Бурята, която обхвана почти целия архипелаг, отслабна, докато премина през планинските северни провинции и земеделските равнини през нощта, след което се насочи към Южнокитайско море по посока на Тайван, съобщи филипинската метеорологична агенция PAGASA.

Тайван вече се подготвя за "Фунуон" — затворени са училища в части от източната околия Хуалиен, а в райони, застрашени от наводнения и свлачища, са издадени заповеди за евакуация, съобщи Централната новинарска агенция на Тайван.

Драматични кадри от Филипините показаха спасители, които се борят с ураганни ветрове и цели домове, потопени под вода, докато операциите по спасяване продължаваха през нощта до понеделник.

От въздушни снимки се виждат огромни площи наводнени земеделски земи в провинция Нуева Есия, както и мощни вълни, блъскащи се в бреговата ивица на Катандуанес. Други видеа показват улици, превърнати в реки, и вода, нахлуваща в сгради в провинция Аурора, докато семейства чакат храна в приюти.

Източник: Getty Images

Около 1,4 милиона души потърсили подслон в зали, театри и домовете на роднини преди бурята, като 318 000 оставали в центрове за евакуация в понеделник, съобщиха властите.

„Не можехме да спим заради вятъра, който удряше ламаринените ни покриви, и падащите клони“, разказа Ромео Мариано, който се е приютил с баба си в провинция Исабела.

„Когато излязохме да проверим къщата, видяхме пораженията.“

69-годишната Филомина Мариано от град Сантяго добавя: „Не спах цяла нощ. Казах на внуците си да се молят за безопасността ни. Просто седях и чаках бурята да отмине.“

Около 1000 къщи са били повредени от бурята, съобщи Бернардо Рафаелито Алехандро IV от Службата за гражданска защита, като някои домове остават блокирани от свлачища. Спасителите ще се опитат да стигнат до тях, щом условията позволят.

„Макар тайфунът вече да е преминал, проливните му дъждове все още представляват опасност в някои райони на северен Лусон, включително и в столичния регион Манила“, заяви Алехандро. „Днес започваме операции по спасяване, помощ и възстановяване.“

Източник: Getty Images

Над 130 северни села са под вода, като в поне едно от тях хората са били принудени да се качат на покривите си, докато водите се издигали бързо, съобщи Associated Press.

„Хората са в шок“, каза Бъч Майли, президент на Фондацията за устойчивост при бедствия на Филипините, пред CNN . Той подчерта, че това е четвъртият голям тайфун в страната заедно с две земетресения само за последните седем седмици.

Възстановителните дейности в пострадалите от Калмаеги региони Себу и Давао на юг бяха временно прекратени, за да се съсредоточат всички ресурси върху "Фунуон", включително 24-часов кризисен център край столицата Манила, каза Майли.

„Но средствата ни вече се изчерпват заради множеството извънредни ситуации“, добави той.

"Фунуон" напусна Филипините през провинция Ла Унион и навлезе в Южнокитайско море по посока на Тайван, според метеорологичната агенция PAGASA.

В пика си бурята е имала диаметър от около 1800 км – достатъчен да покрие цялата страна, каза синоптикът на PAGASA Бенисон Естареха.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение в четвъртък заради мащабните щети, нанесени от Калмаеги, и очакваните поражения от "Фунуон".

Над 325 вътрешни и 61 международни полета бяха отменени през уикенда и в понеделник, а повече от 6600 пътници и транспортни работници останаха блокирани по пристанищата, след като бреговата охрана забрани плаването в бурното море. Около 3 милиона души останаха без ток в неделя, съобщи Филипинската новинарска агенция.

Макар че страната не е поискала международна помощ след Калмаеги, властите заявиха, че САЩ и Япония са готови да съдействат. Училищата и повечето държавни институции остават затворени до сряда.

Филипините не са непознати за тайфуни – "Фунуон" е 21-вата именувана буря, която удря страната тази година.

Предшественикът му Калмаеги остави след себе си разрушения и смърт, като премина през централните райони миналата седмица, унищожавайки цели квартали и оставяйки десетки хиляди без дом. Най-малко 188 души загинаха, повечето в туристическата провинция Себу.

Макар Калмаеги да не беше най-силният тайфун тази година, той се движеше бавно и изсипа огромни количества дъжд над гъстонаселени райони. Повечето жертви са се удавили.

Ефектът от бедствието бе засилен от задръстени канали в наводнявани области и липсата на разбиране за ранните предупреждения, съобщи Алехандро от гражданската защита.

Филипините са сред най-застрашените от наводнения държави в Азия, но тази година страната бе разтърсена и от мащабен корупционен скандал, свързан с проекти за контрол на наводненията, което доведе хиляди протестиращи на улицата.

Десетки депутати, сенатори и строителни компании са обвинени, че са получавали подкупи от средства, предназначени за хиляди инфраструктурни проекти.

Учени отдавна предупреждават, че причинената от човека климатична криза – за която индустриализираните държави носят по-голяма историческа отговорност – засилва мащаба и интензивността на бурите, които засягат предимно населението на глобалния юг.

Филипините са едно от местата, където времето се променя – бурите стават по-силни и по-обширни, каза Майли.

„Преди се съсредоточавахме върху това къде ще достигне сушата бурята. Сега обаче трябва да следим и обхвата на дъждовния пояс, защото е толкова широк, че дори райони далеч от епицентъра на бурята се наводняват.“

Западният Тих океан е най-активният тропически басейн в света, а температурите на океаните са рекордно високи вече осем поредни години.

По-топлите океани, затоплени от човешкото глобално затопляне, дават допълнителна енергия на бурите да се усилват.

Климатичната криза усилва валежите, тъй като по-топлият въздух задържа повече влага, която след това се излива над градове и общности – както вече се случи тази седмица в Югоизточна Азия.