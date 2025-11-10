Свят

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Тайфунът „Фунуон“ донесе разрушения, свлачища и наводнения, оставяйки милиони без подслон и ток само дни след предишната смъртоносна буря „Калмаеги“

10 ноември 2025, 15:55
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа
Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете
Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души
Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико
Арестуваха българин погрешка в Лондон

Арестуваха българин погрешка в Лондон
Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Т айфунът "Фунуон" предизвика наводнения и свлачища, прекъсна електрозахранването в цели провинции и уби най-малко четирима души, включително две деца, преди да напусне Филипините в понеделник.

"Фунуон", известен местно като Уан, дойде непосредствено след тайфуна Калмаеги, който отне близо 200 човешки живота в централната част на архипелага, както и петима във Виетнам.

Около 1,4 милиона души бяха евакуирани преди бурята да достигне сушата в неделя вечер, съобщи Службата за гражданска защита. "Фунуон" удари крайбрежната община Диналунган на основния остров Лусон със скорост на вятъра до 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.

Източник: Getty Images

Свлачище затрупа къща и уби две деца в град Каяпа в централната част на Лусон, съобщи регионалният представител на гражданската защита Алвин Айсън.

Двамата последваха смъртта на други двама души — един се е удавил в провинция Катандуанес, а жена е загинала, след като била затисната от отломки на рухнал дом в град Катбалоган.

Бурята, която обхвана почти целия архипелаг, отслабна, докато премина през планинските северни провинции и земеделските равнини през нощта, след което се насочи към Южнокитайско море по посока на Тайван, съобщи филипинската метеорологична агенция PAGASA.

Тайван вече се подготвя за "Фунуон" — затворени са училища в части от източната околия Хуалиен, а в райони, застрашени от наводнения и свлачища, са издадени заповеди за евакуация, съобщи Централната новинарска агенция на Тайван.

Драматични кадри от Филипините показаха спасители, които се борят с ураганни ветрове и цели домове, потопени под вода, докато операциите по спасяване продължаваха през нощта до понеделник.
От въздушни снимки се виждат огромни площи наводнени земеделски земи в провинция Нуева Есия, както и мощни вълни, блъскащи се в бреговата ивица на Катандуанес. Други видеа показват улици, превърнати в реки, и вода, нахлуваща в сгради в провинция Аурора, докато семейства чакат храна в приюти.

Източник: Getty Images

Около 1,4 милиона души потърсили подслон в зали, театри и домовете на роднини преди бурята, като 318 000 оставали в центрове за евакуация в понеделник, съобщиха властите.

„Не можехме да спим заради вятъра, който удряше ламаринените ни покриви, и падащите клони“, разказа Ромео Мариано, който се е приютил с баба си в провинция Исабела.
„Когато излязохме да проверим къщата, видяхме пораженията.“

69-годишната Филомина Мариано от град Сантяго добавя: „Не спах цяла нощ. Казах на внуците си да се молят за безопасността ни. Просто седях и чаках бурята да отмине.“

Около 1000 къщи са били повредени от бурята, съобщи Бернардо Рафаелито Алехандро IV от Службата за гражданска защита, като някои домове остават блокирани от свлачища. Спасителите ще се опитат да стигнат до тях, щом условията позволят.

„Макар тайфунът вече да е преминал, проливните му дъждове все още представляват опасност в някои райони на северен Лусон, включително и в столичния регион Манила“, заяви Алехандро. „Днес започваме операции по спасяване, помощ и възстановяване.“

Източник: Getty Images

Над 130 северни села са под вода, като в поне едно от тях хората са били принудени да се качат на покривите си, докато водите се издигали бързо, съобщи Associated Press.

„Хората са в шок“, каза Бъч Майли, президент на Фондацията за устойчивост при бедствия на Филипините, пред CNN. Той подчерта, че това е четвъртият голям тайфун в страната заедно с две земетресения само за последните седем седмици.

Възстановителните дейности в пострадалите от Калмаеги региони Себу и Давао на юг бяха временно прекратени, за да се съсредоточат всички ресурси върху "Фунуон", включително 24-часов кризисен център край столицата Манила, каза Майли.

„Но средствата ни вече се изчерпват заради множеството извънредни ситуации“, добави той.

"Фунуон" напусна Филипините през провинция Ла Унион и навлезе в Южнокитайско море по посока на Тайван, според метеорологичната агенция PAGASA.

В пика си бурята е имала диаметър от около 1800 км – достатъчен да покрие цялата страна, каза синоптикът на PAGASA Бенисон Естареха.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение в четвъртък заради мащабните щети, нанесени от Калмаеги, и очакваните поражения от "Фунуон".

Над 325 вътрешни и 61 международни полета бяха отменени през уикенда и в понеделник, а повече от 6600 пътници и транспортни работници останаха блокирани по пристанищата, след като бреговата охрана забрани плаването в бурното море. Около 3 милиона души останаха без ток в неделя, съобщи Филипинската новинарска агенция.

Макар че страната не е поискала международна помощ след Калмаеги, властите заявиха, че САЩ и Япония са готови да съдействат. Училищата и повечето държавни институции остават затворени до сряда.

Филипините не са непознати за тайфуни – "Фунуон" е 21-вата именувана буря, която удря страната тази година.

Предшественикът му Калмаеги остави след себе си разрушения и смърт, като премина през централните райони миналата седмица, унищожавайки цели квартали и оставяйки десетки хиляди без дом. Най-малко 188 души загинаха, повечето в туристическата провинция Себу.

Макар Калмаеги да не беше най-силният тайфун тази година, той се движеше бавно и изсипа огромни количества дъжд над гъстонаселени райони. Повечето жертви са се удавили.

Ефектът от бедствието бе засилен от задръстени канали в наводнявани области и липсата на разбиране за ранните предупреждения, съобщи Алехандро от гражданската защита.

Филипините са сред най-застрашените от наводнения държави в Азия, но тази година страната бе разтърсена и от мащабен корупционен скандал, свързан с проекти за контрол на наводненията, което доведе хиляди протестиращи на улицата.

Десетки депутати, сенатори и строителни компании са обвинени, че са получавали подкупи от средства, предназначени за хиляди инфраструктурни проекти.

Учени отдавна предупреждават, че причинената от човека климатична криза – за която индустриализираните държави носят по-голяма историческа отговорност – засилва мащаба и интензивността на бурите, които засягат предимно населението на глобалния юг.

Филипините са едно от местата, където времето се променя – бурите стават по-силни и по-обширни, каза Майли.

„Преди се съсредоточавахме върху това къде ще достигне сушата бурята. Сега обаче трябва да следим и обхвата на дъждовния пояс, защото е толкова широк, че дори райони далеч от епицентъра на бурята се наводняват.“

Западният Тих океан е най-активният тропически басейн в света, а температурите на океаните са рекордно високи вече осем поредни години.

По-топлите океани, затоплени от човешкото глобално затопляне, дават допълнителна енергия на бурите да се усилват.

Климатичната криза усилва валежите, тъй като по-топлият въздух задържа повече влага, която след това се излива над градове и общности – както вече се случи тази седмица в Югоизточна Азия.

Море от сълзи и кал: Тайфунът „Фунуон“ превърна Филипините в зона на отчаяние
22 снимки
Море от сълзи и кал Тайфунът Фунуон превърна Филипините в
Море от сълзи и кал Тайфунът Фунуон превърна Филипините в
Море от сълзи и кал Тайфунът Фунуон превърна Филипините в
Море от сълзи и кал Тайфунът Фунуон превърна Филипините в
Тайфун Фунуон Филипини Наводнения Свлачища Евакуация Климатична криза Жертви Тайфун Калмаеги Опустошения Спасителни операции
Последвайте ни

По темата

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

Volvo променя правилата, следващият EV ще е на цената на плъг-ин хибрид

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 18 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 20 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 18 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 18 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Оперираха момче, след като погълнало 100 магнита и те заседнали в червата му

Любопитно Преди 10 минути

След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

България Преди 29 минути

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Пари Преди 1 час

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София

България Преди 2 часа

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Никола Саркози

Никола Саркози излиза от затвора

Свят Преди 2 часа

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

България Преди 2 часа

Момчето е настанено в болницата във Велинград

<p>Оправдаха полицаите, ескортирали&nbsp;Димитър Любенов след фаталната катастрофа</p>

Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа на Околовръстното

България Преди 2 часа

Решението на съда не е окончателно

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Любопитно Преди 2 часа

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“, каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциск

<p>Богомил Николов от Асоциация &quot;Активни потребители&quot;&nbsp;със съвети за Черния петък</p>

Експерт със съвети за Черния петък: Планирайте умно, за да спечелите от намаленията

Пари Преди 3 часа

Големите намаления често крият уловки, предупреждава Богомил Николов

<p>&quot;Тигрите са гладни&quot;: Ужасът в Сибир</p>

"Тигрите са гладни": Най-голямата голяма котка в света ужасява Сибир

Свят Преди 3 часа

Африканската чума сред дивите свине доведе до скок в смъртоносните атаки от тигри

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Свят Преди 3 часа

Властите призовават да се избягват пътувания

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Любопитно Преди 3 часа

Когато се настанявате в хотел, очаквате ли стаята ви да е идеално чиста?

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

България Преди 3 часа

Установено е, че е разместена връзка между две части на временния тръбопровод

<p>Песков: Това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта</p>

Кремъл иска войната в Украйна да приключи, но мирният процес е в застой

Свят Преди 3 часа

Пред журналисти Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си

<p>Мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси</p>

Възрастен мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси

България Преди 3 часа

Той е прегледан от медицински екип и е настанен в болнично заведение

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

„Да водиш с мостове, не със стени“ — Анет Юелунд за женското лидерство в глобалния свят

Edna.bg

НА ЖИВО: Дунав Русе срещу Фратрия в битка за върха в Mr Bit Втора лига, състави

Gong.bg

Лоши новини обявиха от Реал Мадрид

Gong.bg

От "Моята новина": Кола прегази жена в Бургас, влачи я в продължение на няколко метра

Nova.bg

Никола Саркози излиза от затвора

Nova.bg