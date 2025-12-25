България

Отиде си легенда на Марек

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

25 декември 2025, 15:48
М арек съобщи тъжна вест. В навечерието на Коледа на 75-годишна възраст си е отишъл Александър Кючуков.

Той е част от легендарния отбор на дупничани от 70-те години на миналия век, който печели Купата на страната и записва престижна победа над Байерн Мюнхен. Баща е на Анжело Кючуков.

"Марекчани,

С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков.

Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г.

Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.

Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от „един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек."

