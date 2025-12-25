САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

С лужбата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на сръбската петролна компания (НИС), с който срокът за преговори за продажбата на руския дял в дружеството се удължава до 24 март 2026 г.

С това решение OFAC не дава разрешение на НИС да извършва търговска дейност по време на преговорите за намиране на нов потенциален мажоритарен собственик.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че заради американските санкции срещу НИС страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво и че проблемът със снабдяването с енергоносители трябва да бъде решен в най-кратък срок.

The U.S. government has given more time to the Serbian authorities to negotiate the sale of the country’s sole petrol producer.



The company, NIS, has been sanctioned by the U.S. and is no longer supplying the country with fuel, forcing Belgrade to rely on costly imports.… pic.twitter.com/xRQHmRN12F — TVP World (@TVPWorld_com) December 25, 2025

Поради невъзможността да внася суров петрол, на 2 декември беше затворена рафинерията в Панчево – единствената в страната и най-значимото производствено съоръжение на НИС.

Фонд от Санкт Петербург, държавната компания „Газпром“ и дъщерната ѝ „Газпром нефт“ държат общо 56,15% от акциите в НИС, държавата Сърбия – 29,87%, а малките акционери – малко под 14%.

Американските санкции срещу НИС влязоха в сила на 9 октомври с цел да се попречи на Русия да използва приходи от енергийния сектор за финансиране на войната в Украйна. Условието на американската администрация за изваждане на НИС от санкционния режим е компанията да се освободи от руската собственост. До октомври САЩ неколкократно отлагаха прилагането на ембаргото.

Руският президент Владимир Путин заяви на 19 декември, че „Газпром нефт“ е инвестирала в НИС над три милиарда долара и че със Сърбия се води диалог за решаване на въпроса с компанията.

🇺🇸🇷🇸 ОФАК продужио рок за преговоре НИС-у до 24. марта



▪️Канцеларија за контролу стране имовине САД (ОФАК) издала је нову лиценцу компанији НИС, којом се дозвољавају преговори о продаји руског удела са продуженим роком до 24. марта. pic.twitter.com/CMqMJ3U4l3 — PAGAN (@pagan_pagan1) December 24, 2025

През последните месеци представители на Унгария и Сърбия заявиха, че унгарската MOL и компанията ADNOC от Обединените арабски емирства проявяват интерес към покупката на НИС.

НИС беше продадена на „Газпром“ през януари 2008 г. в рамките на междудържавно споразумение между Русия и Сърбия за сътрудничество в петролно-газовия сектор, срещу 400 милиона евро. Към момента няма официална информация за актуалната пазарна стойност на руския дял в компанията.

Сърбия остава енергийно зависима от Москва – НИС снабдява около 80% от вътрешния пазар с петролни продукти, а приблизително 80% от природния газ за домакинствата и бизнеса страната купува от Русия. Белград и Москва поддържат близки политически, икономически и военни отношения.