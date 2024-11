"Супер тайфун" приближава Филипините

Ф илипинските власти наредиха евакуацията на повече от 250 000 души и връщането на лодките в пристанището, тъй като „супер тайфунът“ Ман-Йи наближава от изток.

Националната метеорологична агенция, която прекласифицира Ман-Йи, предупреди за „значителни до силни“ пориви на вятъра и потенциално смъртоносни бурни вълни, предаде АФП.

Близо до слабо населения остров Катандуанес, където се очаква Ман-Йи да достигне сушата между втората половина на събота и началото на неделя, се прогнозират високи вълни до 14 метра.

Този „супертайфун“ с ветрове със скорост до 215 км/ч ще бъде шестата голяма буря, която ще връхлети Филипините за един месец. При предишните бури са загинали най-малко 163 души, хиляди са останали без дом, унищожени са посеви и добитък.

