Свят

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември

25 декември 2025, 19:20
Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
Източник: БТА

Б ългарският патриарх и Софийски митрополит Даниил кацна в Истанбул по повод своето първо мирно посещение на Вселенската патриаршия.

Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод. 

Делегацията бе посрещната от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.

Българският патриарх пътува до Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Заедно с българския патриарх пътува и делегация от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ).

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември.

Днес патриарх Даниил ще посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер", където ще бъде отслужен благодарствен молебен. След това предстоятелят на БПЦ – БП ще бъде официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.

Вижте повече в нашата галерия:

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
4 снимки
Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
Патриарх Даниил пристигна в Истанбул
Източник: БТА, Емануел Смърков    
Патриарх Даниил Истанбул Вселенска патриаршия Българска православна църква Църковна делегация Вселенски патриарх Вартоломей Мирно посещение Св. Синод Рождество Христово Храм Св. Георги Победоносец
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
9 породи кучета, идеални за домошари

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Свят Преди 1 час

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 1 час

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 3 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 3 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 3 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 4 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 4 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 4 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет</p>

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 4 часа

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 4 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 4 часа

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 5 часа

Случаят е от Хаджидимово

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Пари Преди 5 часа

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Свят Преди 5 часа

Причината - най-новата сделка за продажба на оръжия от Америка на Тайван

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 6 часа

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg

От света: Кои тревожни събития ехтяха в празничния ден на Рождество Христово

Nova.bg