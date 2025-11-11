Свят

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Ръкостискане на Путин предизвика нова вълна от слухове за здравето му

11 ноември 2025, 11:17
Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние
Източник: БГНЕС/EPA

Р ъкостискане между Владимир Путин и млада здравна експертка предизвика нова вълна от коментари за здравословното му състояние, след като наблюдателни зрители забелязаха изпъкнали вени по ръцете му и необичайно стискане на юмруци.

73-годишният руски президент се срещна с Екатерина Лещинская, 22-годишната председателка на движението „Здравословна Родина“. Именно по време на тази среща зрителите забелязаха особеностите по ръцете му.

Зловещи и недоказуеми: Слуховете за здравето на Путин

Докато протягаше ръка, за да се здрависа с младата жена, дясната ръка на Путин изглеждаше с видимо изпъкнали вени, отчетливи сухожилия и тънка, набръчкана кожа.

На видеозаписа от срещата се вижда как руският лидер нервно движи пръстите си и стиска юмрук под ръкава на сакото си.

След като клипът беше разпространен в платформата X и по-късно от полски медии, украински източници предположиха, че диктаторът може да изпитва болка.

Известният украински журналист Дмитро Гордон коментира:

„Путин стиска ръцете си в нещо, наподобяващо юмруци. Изглеждат подути и болезнени, с ясно изпъкнали вени.“

"Прилича на театрална постановка, в която Путин не е истинският Путин"

Други наблюдатели смятат, че това са обичайни признаци на стареене при мъжете, които руският лидер се опитва да прикрие чрез предполагаеми козметични процедури, след повече от четвърт век на власт.

Спекулации за здравето му

Кадрите от срещата отново разпалиха слухове за здравословното състояние на Путин, но Кремъл отхвърли всички подобни твърдения като „измислици“.

Това се случва два месеца след като Путин и китайският лидер Си Дзинпин, 72, обсъдиха „биологични иновации“, които според тях може да позволят на хората да живеят до 150 години.

„Човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш“, заявил Путин на Си.

Китайският лидер му отвърнал: „Преди хората рядко доживяваха до 70, а сега на 70 още си дете.“

Страда ли Путин от Паркинсон?

Предишни странни прояви

Това не е първият път, когато здравето на руския президент предизвиква съмнения. През ноември миналата година, по време на визита в Казахстан, той показа странни, резки движения на краката. Докато говореше на пресконференция, Путин стискаше трибуната пред себе си, а краката му потрепваха неконтролируемо.

Д-р Боб Берукхим, уролог от Ню Йорк, коментира пред Daily Mail, че причините за подобни движения могат да бъдат различни – от болестта на Паркинсон до други неврологични състояния.

„На база на няколко видеа е трудно да се каже със сигурност, но може да има по-сериозно състояние, което свързва всички тези симптоми“, добави той.

Месец преди това Путин беше заснет да чеше лицето и шията си по време на събитие в Уфа, а подобно поведение се повтори и на следващия ден в Москва.

Промени във външния вид

В последните години руският лидер неведнъж се е появявал с подуто лице и шия. През ноември 2023 г. лицето му изглеждаше значително по-пълно, което накара украински официален представител да попита: „Какво става с бузите на Путин?“

Кремъл коментира "новината", че Путин е получил "сърдечен арест"

Подуването може да е резултат от лечение със стероиди, което често води до подпухналост.

„Такъв външен вид може да има човек, който получава стероидна терапия - поради възпалителни процеси, болка или по-сериозно заболяване“, обяснява д-р Берукхим.

Някои лекари предполагат, че става дума за алергии или инфекции, докато други подозират ботокс.

Благотворителна организация за борба с рака предупреди, че високите дози стероиди могат да предизвикат объркване и дори „странни или плашещи мисли“.

Руски лекар постави изненадваща диагноза на Путин

Подозрения за онкологично лечение

Теориите за възможно лечение на рак се засилват след разследване на руското издание Proekt от 2022 г. Според него, при пътуванията на Путин до резиденцията му в Сочи, той бил посещаван многократно от хирург, специализиран в лечение на рак на щитовидната жлеза - общо 35 пъти за 166 дни.

Двама специалисти по уши, нос и гърло също били чести гости. Според изданието, те обикновено диагностицират проблеми с щитовидната жлеза, преди да бъде извикан онколог.

През 2019 г. Путин пътувал със средно по девет лекари, включително реаниматор, анестезиолог и неврохирург. Кремъл отхвърли информацията като „измислица“.

Същата година се появи и аудиозапис, в който руски олигарх твърди, че Путин е „тежко болен от кръвно заболяване“.

Теории за двойници

През 2025 г. се появиха нови твърдения, че на фронтовата линия в Курска област е изпратен двойник на Путин. Снимките от събитието показвали значително по-слаб мъж с по-тънко лице.

Японски изследователи по изкуствен интелект анализирали видеа и снимки, установявайки само 53% сходство между Путин от парада на Червения площад през 2023 г. и този, който кара кола по Кримския мост през 2022 г.

Сходството между Путин от Мариупол и този от Кримския мост било едва 18%.

Спекулациите, че руският президент може вече да е починал и да е заменен от двойник, бяха наречени от Кремъл „абсурдни медийни измислици“.

През 2020 г. репортер на агенция ТАСС дори попитал Путин дали е истински.

Той се усмихнал и отвърнал: „Да. Но предложението за двойници дойде от службите ми за сигурност. Отказах ги. Това беше по време на най-тежките години в борбата с тероризма.“

Анализаторите отбелязват, че слуховете за здравето на руския президент се засилват винаги, когато се появят признаци на физическа слабост или промени във външния му вид. Кремъл обаче продължава да настоява, че Владимир Путин е в „отлично здраве“ и твърденията за обратното са част от западна пропагандна кампания.

Владимир Путин Здраве на Путин Слухове за здраве Двойници Болест на Паркинсон Кремъл Онкология Физически промени Стареене Стероидно лечение
Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

