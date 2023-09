Бурята "Даниел" премина през Либия: 2000 души са загинали в следствие на наводненията там

С илната буря "Даниел", която премина през Гърция и отне живота на 14 души е ударила и Либия, причинявайки смъртта на около 2000 души, както и разрушения на сгради и пътища, съобщава Al Arabiya.

More than 2000 people killed and thousands sill missing in flood waters in Derna, authorities confirm, adding that residential areas were washed away. pic.twitter.com/3Y8HTmsqDh