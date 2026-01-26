България

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

26 януари 2026, 18:56
Източник: ADMP

Н адя Младенова стана началник на кабинета на президента Илияна Йотова, предаде "Фокус".

С указ от 26 януари 2026 г. тя е назначена, след като Йотова встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова

Младенова е завършила Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски". Владее английски, италиански и руски език.

От 2009 г. до 2013 г. е сътрудник на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.

От 2013 до 2014 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.

От  2014 г. до 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.

Избраха нов началник на кабинета на президента

От 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова, която беше вицепрезидент.

Младенова заема поста на заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и  встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.

От 1 юли 2023 г. отново е назначена за началник на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова.

Източник: Фокус    
Надя Младенова Илияна Йотова Президент
