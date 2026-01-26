Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви днес, че се подготвя нова тристранна среща за мирни преговори с Русия и САЩ тази седмица.

"Нашата делегация ми докладва след преговорите в Обединените арабски емирства с американската и руската страни. Това беше първият формат на тристранен диалог за прекратяване на войната от дълго време насам. На срещите бяха обсъдени редица важни въпроси, предимно военни, които са необходими за спиране на сраженията. Говорено е и за сложни политически въпроси, които все още не са решени. Анализирахме ключовите позиции на страните. Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа. Подготвяме се за нови тристранни срещи тази седмица. Слава на Украйна!", написа Зеленски във Фейсбук.

Припомняме, че на 23-24 януари в ОАЕ се проведоха мирни преговори между делегации на Русия, САЩ и Украйна.

Говорител на правителството на ОАЕ коментира, че преговорите са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир и са протекли в "конструктивна и положителна атмосфера".

След срещата не бяха подписани документи, нито пък страните обявиха какво точно е било договорено.