Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

П редупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е в сила за София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг“.

Областите, с предупреждение за опасно време според НИМХ Източник: НИМХ

През следващото денонощие синоптичната обстановка ще остане усложнена. През нощта валежите ще са почти повсеместни, а в крайните южни райони ще са значителни и придружени с гръмотевици. В планинските райони в Западна България ще вали сняг и ще и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони от страната ще се ориентира от запад-северозапад, предимно умерен. Минималните температури ще са от -2° – 1° в Северозападна България до 8° – 10° в югоизточните райони от страната, в София – около 2°.

Във вторник преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за месеца, но към края на деня ще се повишава.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра – от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – -2°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 46 мин. и залязва в 17 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 45 мин. и залязва в 3 ч. и 41 мин. на 28 януари. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Прогнозните температури на НИМХ за 27 януари Източник: НИМХ

През нощта срещу сряда облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне, в отделни райони временно ще стихне и сутрешните температури ще се понижат – минималните ще бъдат от около -4° в котловините в Западна България до 4°-5° в Източна.

През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, в планините над 1000 м – сняг.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната - с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна България. Минималните температури ще са от около 0° в крайните северозападни райони до 8°-10° в крайните югоизточни, а дневните – от 5°-6° в Западна България до 12°-14° в Централния и Източния Предбалкан, както и в Източна България, където южният вятър ще е умерен.