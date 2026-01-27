България

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

27 януари 2026, 06:30
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

Пловдив обяви грипна епидемия

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

П редупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е в сила за София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг“.

Областите, с предупреждение за опасно време според НИМХ
Областите, с предупреждение за опасно време според НИМХ

През следващото денонощие синоптичната обстановка ще остане усложнена. През нощта валежите ще са почти повсеместни, а в крайните южни райони ще са значителни и придружени с гръмотевици. В планинските райони в Западна България ще вали сняг и ще и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони от страната ще се ориентира от запад-северозапад, предимно умерен. Минималните температури ще са от -2° – 1° в Северозападна България до 8° – 10° в югоизточните райони от страната, в София – около 2°.

Във вторник преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за месеца, но към края на деня ще се повишава.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра – от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – -2°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 46 мин. и залязва в 17 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 45 мин. и залязва в 3 ч. и 41 мин. на 28 януари. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Прогнозните температури на НИМХ за 27 януари
Прогнозните температури на НИМХ за 27 януари

През нощта срещу сряда облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне, в отделни райони временно ще стихне и сутрешните температури ще се понижат – минималните ще бъдат от около -4° в котловините в Западна България до 4°-5° в Източна.

През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, в планините над 1000 м – сняг.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната - с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна България. Минималните температури ще са от около 0° в крайните северозападни райони до 8°-10° в крайните югоизточни, а дневните – от 5°-6° в Западна България до 12°-14° в Централния и Източния Предбалкан, както и в Източна България, където южният вятър ще е умерен.

Източник: НИМХ    
На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 26 минути

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 27 минути

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

България Преди 7 часа

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 8 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Свят Преди 8 часа

Според Рюте тя би направила европейските армии по-слаби

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Свят Преди 8 часа

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Свят Преди 8 часа

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 10 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 10 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 10 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

България Преди 11 часа

На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната

Експлозия в Гърция уби пет жени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 12 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

България Преди 12 часа

<p>Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия</p>

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Свят Преди 12 часа

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Свят Преди 13 часа

