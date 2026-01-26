Свят

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

26 януари 2026, 22:43
Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани
Източник: AP/БТА

Б елият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е „трагедия“, предаде „Ройтерс“.

Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

„Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици“, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Президентът „не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците“, но настоява за „край на съпротивата и хаоса“ около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Белият дом Доналд Тръмп Убийство в Минесота
Последвайте ни
Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България Преди 19 минути

В награждаването участва президентът Илияна Йотова

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 31 минути

Откриха петото издание на националния конкурс

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 2 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 2 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 4 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

<p>Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия</p>

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Свят Преди 4 часа

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Свят Преди 5 часа

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 6 часа

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 6 часа

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

Израел намери последния заложник в Газа

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 6 часа

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

България Преди 6 часа

Пострадалата получила различни травми и е настанена в болница

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Свят Преди 7 часа

Акцията е координирана със Сърбия

<p>Снежни бури парализираха Япония, много загинали&nbsp;</p>

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Свят Преди 7 часа

Около 120 души са пострадали

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

Свят Преди 7 часа

Александър Кий е видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

България Преди 7 часа

И двете престъпления са извършени по особено жесток и мъчителен за жертвите начин

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Бившата жена на Бачорски претърпя инцидент на ски писта в Австрия

Edna.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Трент напуска Реал Мадрид: има ли доза истина в слуховете?

Gong.bg

Хулио Веласкес с голяма заявка за мача с Лудогорец: Никога не е лесно

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Пътнически влак удари мъж край Пловдив

Nova.bg