П ровежда се петото издание на националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2026“. Организатори са Фондът на фондовете и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, предава NOVA.

До 24 април младежи от цялата страна на възраст между 18 и 29 години, които имат иновативни бизнес идеи, могат да се запишат за участие. Допускат се проекти от различни сектори и на различен етап – от идейна фаза до бизнес в растеж.

„За тези пет години експоненциално ръстът на участниците в него, екипите, които са взели участие и са кандидатствали със своята идея, вече надхвърля 700. Идеята на тези събития е да изградим една предприемаческа среда, за да може младите предприемачи да ги обогати, да им създаде усещане за това как и по какъв начин да развият своя бизнес, да се поучат от грешките, защото грешките са неминуема част от бизнеса, от живота. Понякога една идея, една мечта може да обърне света“, сподели Александър Ненков, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете.