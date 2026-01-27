Свят

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

27 януари 2026, 06:49
На сигурно място ли е германското злато в САЩ?
Източник: БТА

Г ермания има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ, съобщи Deutsche Welle.

Дали това може да се превърне в проблем заради Доналд Тръмп?

В кризисни времена много хора инвестират в злато. Централните банки и държави също притежават златни резерви. Германия например има вторите по големина златни резерви в света, към 3550 тона - по данни на Федералната банка в края на 2024 година.

1710 тона се съхраняват във Франкфурт, а останалото - в чужбина. АРД информира, че 405 тона се пазят в Английската централна банка в Лондон, а 1236 тона - във Федералния резерв в Ню Йорк. Това означава, че над една трета от германските златни резерви, т.е. 37 процента, са в САЩ .

Тръмп оказва натиск на Централната банка

В продължение на години се смяташе, че там златото е на сигурно място. Тъй като централните банки по правило са независими и изпитват голямо взаимно доверие. Но американският президент Доналд Тръмп се опитва да промени това, посочва германската обществена медия. През последните месеци той предприе множество атаки, предназначени да подкопаят независимостта на Федералния резерв. Последно заплаши шефа на банката Джером Пауъл с повдигане на обвинения във връзка с обновяването на сградите на финансовата институция. Самият Пауъл смята, че това е само претекст за оказването на натиск.

Преди това Тръмп се опита да уволни Лиса Кук от Управителния съвет на Федералния резерв, а в момента казусът се разглежда от Върховния съд.

Тръмп от седмици настоява Пауъл бързо и всеобхватно да намали лихвените равнища, често с обидни постове на платформата Truth Social.

„Колкото повече политически натиск се оказва на централните банки, каквото в момента наблюдаваме в САЩ, толкова по-трудно е естествено да се запази базата за доверие", казва експертът по златото Волфганг Вресньок-Росбах, цитиран от АРД. Той заявява, че трябва внимателно да се следи как ще продължи да се държи Тръмп с Федералния резерв и колко независима ще бъде банката в бъдеще.

„Америка вече не е предсказуема"

Респективно съхраняването на златото в САЩ може да се превърне в проблем за Германия, пише АРД и задава въпроса - дали трябва да се опасяваме за сигурността на нашите златни резерви?

„В момента златните резерви са на сигурно място в САЩ. Но още утре може да стане така, че американското правителство внезапно да каже: „Ще задържим резервите като гаранция", коментира Вресньок-Росбах. Рискът, произтичащ от Доналд Тръмп, е висок. „В момента САЩ не са надежден партньор на ЕС", казва и председателят на Центъра за европейски икономически изследвания Ахим Вамбах.

Под ръководството на Тръмп германското злато вече не е сигурно в САЩ, смята експертът по капиталовите пазари Щефан Рисе. „При Тръмп Америка вече не е предсказуема. Просто виждаме, че той има нещо против Европа и по-специално - против Германия." По думите на Рисе, нищо не е сигурно. „Ако погледнем какво става в Гренландия , неизбежно си задаваме въпроса дали за правителството на Тръмп изобщо важат каквито и да било стари правила."

Трябва ли Германия да си прибере златото?

Поради това все повече експерти препоръчват златото да бъде прибрано от Ню Йорк в Германия - така се увеличават независимостта и гъвкавостта. „Съотношението между шансове и рискове във всеки случай говори в полза на преместването на резервите в Германия", казва Рисе. Ако златото е в Германия, рискове няма да има, а докато е в САЩ - рискът е факт. До момента този риск е бил смятан за малък в сравнение с големите разходи за пренасяне на златото в Германия. „Но при Доналд Тръмп се налага преоценка на рисковете."

Същевременно експертите отбелязват, че е важно да се изчака точния момент. Както казва председателят на Института за икономически изследвания ifo Клеменс Фюст, ако се прибърза, това само ще налее масло в огъня. „Тази стъпка би трябвало да се предприеме по-скоро в ситуация, в която остри конфликти няма."

Защо златото е в чужбина?

Това, че златото се намира в чужбина, има най-вече исторически причини, обяснява АРД. „Резервите не са били отнесени в чужбина - те всъщност никога не са били в Германия", казва експертът Вресньок-Росбах.

След Втората световна война Германия бързо се оказва с голям излишък в търговския баланс, респективно с натрупана валута, предимно долари - тези пари впоследствие са обърнати в злато. Има и още нещо, както обяснява Вресньок-Росбах: „Тогава не са искали да съхраняват златото в Германия - тъй като при възможна война то би попаднало в ръцете на врага".

С течение на времето част от златото е върната в Германия - 300 тона са били прехвърлени от Ню Йорк, както и всички 374 тона, които са били съхранявани в Париж.

Бундесбанк не планира преместване

Федералната банка засега няма планове за връщане на златото. Позицията на банката е, че решаващо значение имат сигурността и търговските възможности, за да може при необходимост златото да бъде продадено или да бъде обърнато в чужди валути.

„На базата на тези критерии Федералната банка редовно оценява местонахожденията на нейните златни резерви. Федералният резерв в Ню Йорк е и остава в тези рамки важно място за съхранение на нашето злато", се заявява в становище на банката до АРД. Бундесбанк нямала съмнения, че германското злато е на сигурно място в САЩ.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Златни резерви Германия САЩ Доналд Тръмп Федерален резерв Бундесбанк Сигурност на златото Политически натиск Надеждност на партньора Репатриране на злато
Последвайте ни

По темата

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Свят Преди 16 минути

Ако законът бъде окончателно приет, страната ще бъде първата в Европа, която налага подобни рестрикции

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 27 минути

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 8 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Свят Преди 8 часа

Според Рюте тя би направила европейските армии по-слаби

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Свят Преди 8 часа

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Свят Преди 8 часа

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

България Преди 9 часа

Петков: Не съм политик, който се върти около думите и принципите си

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 10 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 10 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 10 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

България Преди 11 часа

На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната

Експлозия в Гърция уби пет жени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 12 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

България Преди 12 часа

<p>Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия</p>

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Свят Преди 12 часа

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Свят Преди 13 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 27 януари, вторник

Edna.bg

Градска мъжка мода, която привлича погледите. Как да носим кожено яке със стил

Edna.bg

Безмилостната Арина Сабаленка разгроми изненадата в Мелбърн

Gong.bg

Илия Груев помогна на Лийдс да вземе точка като гост на Евертън

Gong.bg

Жълт код за значителни валежи в 11 области на страната

Nova.bg

Историята на Гренландия: От Ерик Червения през кучешките впрягове до Тръмп

Nova.bg