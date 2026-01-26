Свят

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

26 януари 2026, 20:54
Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи
Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението
Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ
Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия
Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война
Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката
Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”
Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

С илен и обилен снеговалеж и проливен дъжд нарушиха днес движението в големи части на Германия, като в цялата страна бяха регистрирани стотици пътнотранспортни произшествия заради заледени пътища, предаде ДПА.

Няколко души бяха ранени при пътни произшествия през нощта, а товарни автомобили заседнаха в снега и блокираха автомагистрали. Полицията съобщи за 97 пътнотранспортни произшествия в източната провинция Тюрингия в рамките на осем часа.

Блокирани в снега: 37 км задръстване в Германия

Графикът на регионалните влакове и влаковете между провинциите беше нарушен в цялата страна, съобщи железопътният оператор "Дойче Бан".

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени, а закъснения и отменени влакове затрудниха движението и в Югозападна Германия, както и по направлението между Хамбург и Хановер.

В Берлин трамваите бяха спрени заради заледени електропроводи, а на други места в столицата услугите на обществения транспорт бяха ограничени.

Снежният фронт достигна Югозападна Германия снощи, като в някои райони паднаха до 25 сантиметра сняг.

По-късно днес предупрежденията за поледици бяха отменени за североизточните провинции Мекленбург-Предна Померания и Бранденбург, както и предупрежденията за тежки метеорологични условия за части от Северна Бавария заради снеговалеж.

Близо до Вайнсберг, в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, 15 до 20 автомобила и товарни камиона заседнаха в снега през нощта на път, свързващ две автомагистрали, съобщи полицията.

В близост до Нюрнберг автомобил поднесе на заледен път и се удари в стълбите на църква. Спасителни екипи откараха 34-годишния шофьор в болница с леки наранявания.

Обилен сняг и транспортен хаос в Германия и Австрия

Очаква се влошените метеорологични условия да продължат още известно време. Метеорологичната служба прогнозира нови снеговалежи в много части на Германия, които постепенно ще отслабнат.

