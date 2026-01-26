Свят

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

26 януари 2026, 14:45
Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Бедствие в САЩ: Арктически студ взе седем жертви, рекордна температура от -45°C скова страната

Трагедия в снежния капан: Частен самолет с 8 души на борда се превърна в огнено кълбо при излитане

И зпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви в неделя, че вече ѝ е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Това се случва в критичен момент, докато тя се опитва да обедини страната след зрелищното залавяне на бившия лидер Николас Мадуро от американските сили.

(Във видеото: Делси Родригес официално положи клетва като временен държавен глава на Венецуела)

Родригес се движи по „тънко въже“, откакто получи подкрепата на САЩ да ръководи страната временно. Нейната задача е почти невъзможна: да задържи на своя страна лоялните привърженици на Мадуро у дома, като същевременно гарантира, че Белият дом остава доволен.

„Стига толкова“

Сега, почти месец след встъпването си в длъжност, Родригес отвърна на удара срещу САЩ на фона на продължаващия натиск, включително серия от искания Венецуела да възобнови добива на петрол по американски правила.

„Стига вече заповеди от Вашингтон към политиците във Венецуела“, заяви тя пред група петролни работници в град Пуерто Ла Крус по време на събитие, излъчено от държавния канал Venezolana de Televisión.

„Нека венецуелската политика разреши нашите различия и вътрешните ни конфликти. Тази република плати много висока цена за това, че трябваше да се изправи пред последствията от фашизма и екстремизма в нашата страна.“

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Натискът от Белия дом

Белият дом поддържа постоянен натиск върху Венецуела, откакто Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени при акция в началото на януари и отведени в САЩ, където бившият лидер е изправен пред съд.

Родригес, която е бивш вицепрезидент на Мадуро, през последните седмици настоява, че САЩ не управляват Венецуела, но същевременно не е търсила открита конфронтация с Вашингтон.

Първоначално американският президент Доналд Тръмп твърдеше, че САЩ „ще управляват“ Венецуела веднага след залавянето на Мадуро, но по-късно подкрепи именно Родригес като временен лидер на страната.

Мадуро размахва меч и се заклева да се противопостави на всеки опит на САЩ да свалят правителството му
От CNN са се свързали с Белия дом за коментар относно последното ѝ изявление.

В търсене на стабилност сред хаоса

През последните 25 години богатата на петрол социалистическа страна беше в постоянна конфронтация със САЩ. Но след свалянето на Мадуро, Вашингтон сега се стреми да подсигури стабилен източник на власт в Каракас.

Вътрешно страната остава дълбоко разделена между:

  • Лоялните на Мадуро;
  • Лявата опозиция;
  • „Чависти не-мадуристи“ – поддръжници на покойния Хуго Чавес, които отхвърлят Мадуро, обвинявайки го в предателство към социалистическите идеали на 21-ви век.
Танцът на Мадуро в стил Тръмп разтърси студентски митинг
Петролните претенции на Тръмп

Броени дни след ударите на САЩ срещу Каракас в началото на януари, администрацията на Тръмп очерта редица искания, на които Венецуела трябва да се съгласи. Те включват:

  • Прекъсване на връзките с Китай, Иран, Русия и Куба.
  • Ексклузивно партньорство със САЩ в производството на петрол.
  • Приоритет за американските петролни компании при бъдещи продажби.

Венецуела притежава най-големите резерви от свръхтежък суров петрол в света. Въпреки че неговото рафиниране е по-скъпо и сложно, той е напълно съвместим с американските рафинерии, което го прави стратегическа цел за Вашингтон.

Източник: CNN    
Делси Родригес Венецуела САЩ Николас Мадуро Петрол Политическа криза Американски натиск Вътрешни конфликти Суверенитет Белия дом
