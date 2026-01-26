Експлозия в Гърция уби пет жени

Т ялото на пета служителка е открито след експлозията на завод за храни в град Трикала, Централна Гърция, съобщи „Катимерини“, позовавайки се на информация от пожарната служба.

Пожарникарите, работещи на терен след експлозията и пожара, са установили мястото, където се намира тялото във фабриката, но изваждането му изисква разчистване на отломки поради срутване на конструкцията на сградата.

Експлозия в рибна фабрика в Гърция, двама са загинали

Всички загинали са жени. Телата на още четири жертви бяха извадени по-рано през деня, а властите са се свързали с близките им, за да започнат процедурите по идентификация. Седем души, включително и един пожарникар са ранени вследствие на инцидента. Пострадалите са в стабилно състояние, информира „Катимерини“.

Припомня се, че голяма част от фабриката е разрушена в резултат на експлозията и последвалия пожар, който е избухнал малко след 04:00 (местно и българско време) часа сутринта по време на нощната смяна. Според информацията в момента на възникване на инцидента във фабриката е имало 13 служители.

Разследването на причините за експлозията продължава. Въз основа на събраната до момента информация властите смятат, че най-вероятната причина е изтичане на газ, последвано от искра. Предварителните данни показват, че първоначалната експлозия е възникнала в газовите пещи на фабриката, информира още изданието.

Водещата синдикална конфедерация в Гърция обяви 24-часова стачка във вторник в знак на осъждане на условията на труд, довели до смъртоносната експлозия. От организацията посочиха, че многократните им призиви за подобряване на мерките за здраве и безопасност на работните места са били пренебрегвани, и настояха за пълно разследване на причините за инцидента.

След взрива в Румъния: Човек почина от тежки изгаряния

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че нито един от оцелелите свидетели на инцидента не е посочил да е усетил миризма на газ, поради което властите ще разследват и евентуални други причини за възникване на експлозията. ЕРТ отбелязва също, че по случая вече работи и гръцката прокуратура.