Циклонът „Даниел" взе три жертви в Гърция

Т ри станаха жертвите на екстремните валежи и бури от средиземноморския циклон „Даниел“ в Гърция, съобщи гръцката национална телевизия ЕРТ.

Гръцките власти прекъснаха движението по отсечка по магистралата Атина-Солун

Осемдесет и две годишен мъж беше открит мъртъв в село Елинопиргос в префектура Тесалия в Централна Гърция, след като е бил отнесен от придошлите води.

Другите жертви на циклона са жена, открита в района на Магнисия, и мъж, загинал под срутила се върху него стена в района на Волос.

Гръцките власти и жители продължават да издирват още трима души, изчезнали в Централна Гърция, съобщи новинарският сайт news24/7.

В областите Магнисия, Трикала, Кардица, Споради и още три общини в Лариса беше обявено вчера извънредно положение поради обилните валежи и бури в Централна Гърция.

Flooding in Greece, Brazil, etc. My prayers and thoughts are with all the victims of these unprecedented natural disasters of our time. I plead with all mankind to come to God & His Son Jesus. There is no safer haven in this world than in Jesus. The only safe refuge is Jesus. pic.twitter.com/pYfyETvSSy