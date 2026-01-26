Свят

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

26 януари 2026, 22:33
Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че унгарската компания МОЛ ще придобие 56% от акциите на сръбската петролна  (НИС) на цена между 900 млн. и 1 млрд. евро. Той определи като „глупости“ твърденията в сръбски медии, че сделката е на стойност между 1,7 и 2,5 млрд. евро.

Унгария купува от Русия рафинерията на Сърбия

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати и повече, дори 2 млрд. евро, но не е получила такава възможност. По думите му причините за това са му ясни, но не може да ги коментира публично, тъй като би застрашил интересите на страната. Той добави, че отношенията с Русия са добри, но не определи ситуацията като „приятелска“.

Сръбският президент заяви, че за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз има два решаващи въпроса – Косово и отношението към Руската федерация. Той добави, че шест държави в ЕС се противопоставят на членството на Сърбия, като две от тях са водещи в тази позиция.

Така САЩ гонят Русия от Сърбия

Според Вучич лидер на държава от ЕС му е поставил условие да бъдат закрити руските медии в Сърбия, за да бъде подкрепено отварянето на преговорен клъстер. Вучич е отхвърлил подобно искане.

Източник: БГНЕС    
Сърбия Александър Вучич НИС
Последвайте ни
Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България Преди 19 минути

В награждаването участва президентът Илияна Йотова

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 31 минути

Откриха петото издание на националния конкурс

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 2 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 2 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

България Преди 4 часа

На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната

Експлозия в Гърция уби пет жени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 4 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

България Преди 4 часа

<p>Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия</p>

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Свят Преди 4 часа

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Свят Преди 5 часа

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 6 часа

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 6 часа

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

Израел намери последния заложник в Газа

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 6 часа

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

България Преди 6 часа

Пострадалата получила различни травми и е настанена в болница

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Свят Преди 7 часа

Акцията е координирана със Сърбия

<p>Снежни бури парализираха Япония, много загинали&nbsp;</p>

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Свят Преди 7 часа

Около 120 души са пострадали

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Бившата жена на Бачорски претърпя инцидент на ски писта в Австрия

Edna.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Трент напуска Реал Мадрид: има ли доза истина в слуховете?

Gong.bg

Хулио Веласкес с голяма заявка за мача с Лудогорец: Никога не е лесно

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Пътнически влак удари мъж край Пловдив

Nova.bg