П резидентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че унгарската компания МОЛ ще придобие 56% от акциите на сръбската петролна (НИС) на цена между 900 млн. и 1 млрд. евро. Той определи като „глупости“ твърденията в сръбски медии, че сделката е на стойност между 1,7 и 2,5 млрд. евро.

Унгария купува от Русия рафинерията на Сърбия

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати и повече, дори 2 млрд. евро, но не е получила такава възможност. По думите му причините за това са му ясни, но не може да ги коментира публично, тъй като би застрашил интересите на страната. Той добави, че отношенията с Русия са добри, но не определи ситуацията като „приятелска“.

Сръбският президент заяви, че за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз има два решаващи въпроса – Косово и отношението към Руската федерация. Той добави, че шест държави в ЕС се противопоставят на членството на Сърбия, като две от тях са водещи в тази позиция.

Така САЩ гонят Русия от Сърбия

Според Вучич лидер на държава от ЕС му е поставил условие да бъдат закрити руските медии в Сърбия, за да бъде подкрепено отварянето на преговорен клъстер. Вучич е отхвърлил подобно искане.