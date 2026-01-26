Свят

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

26 януари 2026, 18:51
Източник: БГНЕС

С имеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското първенство по волейбол. Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете. 19-годишният плеймейкър прави силен първи сезон с екипа на "Локомотив" Новосибирск.

Николов изпревари Константин Абаев от Зенит Казан, за когото останаха 23 на сто от вота. На трето място е Роман Порошин от Белогорие с 19 процента.

Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

Между 26 и 29 януари треньорите на отборите в руския шампионат ще определят идеалния състав на полусезона, който ще бъде обявен на 30 януари.

Симеон Николов е сребърен медалист от Световното първенство във Филипините през миналата година.

Братя по кръв и волейбол: Александър и Симеон Николови, които поведоха България към полуфинал

Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор на Локомотив Новосибирск се намира на второ място във временното класиране в първенството на Русия.

Източник: БТА, Асен Даскалов    
Симеон Николов Волейбол Руско първенство
