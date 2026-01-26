Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Б ившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков отрече днес да подготвя нов политически проект.

„Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната“. Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава“, написа Петков във Фейсбук.

„Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда. Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор! Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка“, подчерта Петков.

„Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната“, допълни Петков.