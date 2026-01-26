Свят

САЩ пращат танкове в Румъния

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

26 януари 2026, 20:48
САЩ пращат танкове в Румъния
Н ачалникът на Генералния щаб на Румъния генерал Георгица Влад съобщи, че Съединените щати са се съгласили „да подобрят качеството и бойната ефективност на силите, разположени в Румъния“. По думите му в страната предстои да бъде разположен американски контингент, оборудван с танкове „Ейбрамс“.

Подразделението е част от обичайното американско присъствие в Румъния и ще бъде разположено на ротационен принцип, без да се увеличава общият брой на войските. През октомври Вашингтон обяви, че ще намали числеността на контингента си в страната.

Ключов момент в изявлението на началника на отбраната е именно разполагането на танкове „Ейбрамс“ – основните бойни танкове на американската армия, считани за едни от най-съвременните в света. В момента Румъния е в процес на придобиване на 54 такива танка.

Генерал Влад уточни, че е обсъдил темата с върховния главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа (SACEUR) по време на негово посещение в Румъния. Той подчерта, че Алиансът ще запази ангажимента си за принос към отбраната на страната в съответствие с регионалните планове.

„Съединените щати се съгласиха да запазят същото ниво на участие със сили и дори да повишат качеството и бойната мощ на разположените в Румъния формирования. Най-добрият пример за това е предстоящото разполагане на американски подразделения с танкове ‘Ейбрамс’“, заяви генерал Георгица Влад.

През октомври САЩ обявиха, че ще изтеглят един батальон от ротационната бригада, разположена на югоизточния фланг на НАТО, като въпреки това ще запазят около 1000 военнослужещи в Румъния.

Освен американски сили, в страната са дислоцирани и значителни европейски контингенти. След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500.

