България

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics

27 януари 2026, 06:47
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето
Източник: БТА

И зследването на звездата 4U 2206+54, чието магнитно поле е трилиони пъти по-силно от това на Слънцето, беше определено за най-значимото научно постижение на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) към БАН за 2025 г., съобщиха от Института.

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics. Изследването е осъществено от международен екип от астрономи, ръководен от доц. д-р Кирил Стоянов. В екипа участват докторантът Мирослав Мойсеев, доц. д-р Янко Николов, проф. дфн Радослав Заманов, доц. д-р Георги Латев от ИА с НАО, както и д-р Кристиян Илкевич от Полша и д-р Валери Хамбарян от Армения.

4U 2206+54 е двойна звезда в съзвездието Цефей, съставена от бързо въртяща се О звезда с необичайно високо съдържание на хелий и неутронна звезда с изключително силно магнитно поле. Тя е сред малкото известни кандидати за нов клас обекти - акретиращи магнетари.

Магнетарите са обекти с многократно по-силно магнитно поле от обикновените неутронни звезди и са силни източници на рентгеново и гама лъчение.

Преди около 2,8 милиона години системата 4U 2206+54 е била изхвърлена от звездната асоциация Cep OB1 в резултат на избухване на свръхнова, при което се е формирала неутронната звезда. Това откритие беше публикувано през 2022 г. и също бе с българско участие.

С помощта на спектроскопия и спектрополяриметрия, получени изцяло с 2-метровия телескоп на НАО - Рожен, е проследена структурата и промените в околозвездния диск, който захранва неутронната звезда с материя. Измерванията показват, че радиусът на този диск е между 8 и 15 пъти по-голям от радиуса на Слънцето. Тази система е ключ към по-доброто разбиране на еволюцията на масивните рентгенови звезди, механизма на акреция и влиянието на силните магнитни полета върху процесите в двойни системи, посочиха от Института.

Източник: БТА    
Магнитно поле Неутронна звезда Магнетар Двойна звезда Астрономия НАО - Рожен Акреция Свръхнова Околозвезден диск
Последвайте ни

По темата

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 26 минути

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 27 минути

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

България Преди 7 часа

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България Преди 8 часа

В награждаването участва президентът Илияна Йотова

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 8 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Свят Преди 8 часа

Според Рюте тя би направила европейските армии по-слаби

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Свят Преди 8 часа

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Свят Преди 8 часа

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

България Преди 9 часа

Петков: Не съм политик, който се върти около думите и принципите си

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 10 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Свят Преди 10 часа

Връзките между Берлин и Щралзунд, както и между Берлин и Росток, бяха временно преустановени

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 10 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

България Преди 11 часа

На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната

Експлозия в Гърция уби пет жени

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 12 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

България Преди 12 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 27 януари, вторник

Edna.bg

Градска мъжка мода, която привлича погледите. Как да носим кожено яке със стил

Edna.bg

Безмилостната Арина Сабаленка разгроми изненадата в Мелбърн

Gong.bg

Илия Груев помогна на Лийдс да вземе точка като гост на Евертън

Gong.bg

Жълт код за значителни валежи в 11 области на страната

Nova.bg

Историята на Гренландия: От Ерик Червения през кучешките впрягове до Тръмп

Nova.bg