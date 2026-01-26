Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Р уски удар с дрон и ракети е нанесъл щети по части от Киево-Печорската лавра – най-известния религиозен комплекс в Украйна и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи украинското министерство на културата.

Припомняме, че културните и духовните връзки на Киево-Печорската лавра с България датират от векове. През 1671 г. там за първи път е отпечатана служба с житие на Св. Йоан Рилски. Масив от книги, отпечатани през XVIII век на църковнославянски език с богослужебен характер, е запазен в България, включително в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

През 1861 г. българският църковен деятел архимандрит Йосиф Соколски се установява в манастира и два пъти участва в служба в църквата на лаврата.

През 1912 г., при научна обиколка в библиотеката на Михайловския манастир в Киев, Васил Златарски и Йордан Иванов откриват единствения засега препис на словото на Свети Климент за Света Троица и Страшния съд.

Атаката срещу Киево-Печорската лавра е извършена през нощта срещу събота. По данни на министерството предварителният оглед е установил повреди по врати и рамки на прозорци. Разпространени бяха снимки на напукан прозорец и отворена тетрадка, покрита с прах и парчета мазилка.

Комплексът, основан през XI век, включва над 100 сгради, както и подземен лабиринт от пещери, в които монаси живеят и извършват богослужения. За православните християни лаврата се смята за духовен център на Украйна.

От началото на руската инвазия преди почти четири години стотици исторически сгради са били повредени, включително религиозни обекти, музеи и библиотеки, сочат данни на ЮНЕСКО.

През 2023 г. организацията на ООН включи Киево-Печорската лавра в списъка на застрашените обекти, като посочи „заплахата от разрушение“ вследствие на продължаващата руска офанзива.