Свят

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

26 януари 2026, 18:13
Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“
Източник: AP/БТА

Р уски удар с дрон и ракети е нанесъл щети по части от Киево-Печорската лавра – най-известния религиозен комплекс в Украйна и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи украинското министерство на културата.

Припомняме, че културните и духовните връзки на Киево-Печорската лавра с България датират от векове. През 1671 г. там за първи път е отпечатана служба с житие на Св. Йоан Рилски. Масив от книги, отпечатани през XVIII век на църковнославянски език с богослужебен характер, е запазен в България, включително в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Руският патриарх Кирил: Чудовищно деяние

През 1861 г. българският църковен деятел архимандрит Йосиф Соколски се установява в манастира и два пъти участва в служба в църквата на лаврата.

През 1912 г., при научна обиколка в библиотеката на Михайловския манастир в Киев, Васил Златарски и Йордан Иванов откриват единствения засега препис на словото на Свети Климент за Света Троица и Страшния съд.

Атаката срещу Киево-Печорската лавра е извършена през нощта срещу събота. По данни на министерството предварителният оглед е установил повреди по врати и рамки на прозорци. Разпространени бяха снимки на напукан прозорец и отворена тетрадка, покрита с прах и парчета мазилка.

Комплексът, основан през XI век, включва над 100 сгради, както и подземен лабиринт от пещери, в които монаси живеят и извършват богослужения. За православните християни лаврата се смята за духовен център на Украйна.

От началото на руската инвазия преди почти четири години стотици исторически сгради са били повредени, включително религиозни обекти, музеи и библиотеки, сочат данни на ЮНЕСКО.

Киев: Тази църква трябва да обяви Путин за сатана

През 2023 г. организацията на ООН включи Киево-Печорската лавра в списъка на застрашените обекти, като посочи „заплахата от разрушение“ вследствие на продължаващата руска офанзива.

Източник: БГНЕС    
Киево-Печорска лавра Руски удар Украйна Обект на ЮНЕСКО
Последвайте ни
Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Тръмп праща

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 19 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 20 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 22 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 2 часа

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

Израел намери последния заложник в Газа

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 2 часа

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

Свят Преди 2 часа

Александър Кий е видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Мелания Тръмп с „исторически момент“: Премиера на филма ѝ в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на предстоящия си документален филм в Белия дом, като я нарече „исторически момент“

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Любопитно Преди 3 часа

Доказано е, че фибрите предизвикват „естествено срещащ се в нашите тела GLP-1“, добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 3 часа

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Свят Преди 3 часа

Социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 4 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

<p>Край на подчинението? Новият лидер на Венецуела се опълчи на Тръмп</p>

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Свят Преди 4 часа

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

България Преди 4 часа

Задържани са трима мъже

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Свят Преди 4 часа

Принцесата на Уелс изуми феновете, след като се оказа облечена почти идентично със своята асистентка Натали Бароуз. Случаен избор на каре или нарушение на кралския етикет? Кадрите взривиха социалните мрежи, вижте кой стои зад стила на Кейт

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 4 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 4 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 4 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 4 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Първата БГ звезда на Евровизия - Мариана Попова не одобри селекцията

Edna.bg

Трент напуска Реал Мадрид: има ли доза истина в слуховете?

Gong.bg

Хулио Веласкес с голяма заявка за мача с Лудогорец: Никога не е лесно

Gong.bg

Димитър Радев: Новият баланс на БНБ отразява пълноправното участие на България в Евросистемата

Nova.bg

В рамките на едно денонощие: Две жестоки убийства във Варна

Nova.bg