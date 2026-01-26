БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България

Д етският хор на Българското национално радио е носител на голямата награда „Сирак Скитник“, която беше връчена от президента на Република България Илияна Йотова на тържествената церемония, която се проведе в Първо студио на БНР по случай 91-годишнината на радиото.

Лауреатите се избират от Обществения съвет на БНР след предварителна селекция сред всички номинирани от програмите на БНР.

„Детският хор на Българското национално радио е институция и показва, че БНР е не само медия, то е истинска културна институция на България“, каза президентът Илияна Йотова, която връчи голямата награда „Сирак Скитник“ на Детския хор на Българското национално радио. 

Президентът Йотова приветства работещите в БНР на церемонията. Тя пожела на хористите “да бъдат здрави, да бъдат все така талантливи и все така да разнасят славата на любимото ни отечество“.

„Тази награда „Сирак Скитник“ е мечтана от нас, защото тя е от колегите и от институцията от чието име и за чието име ние работим“, каза Венеция Караманова, главен диригент на състава.

Източник: БТА, Иван Долев, Калина Бояджиева    
Детски хор на БНР Илияна Йотова
