Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изпраща своя "цар на границата" Том Хоман в Минесота тази вечер, след втората фатална стрелба по американски гражданин в Минеаполис от страна на федерални агенти.

"Тази вечер изпращам Том Хоман в Минесота. Той не е бил ангажиран с тази област, но познава и харесва много от хората там. Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен. Отделно от това се води мащабно разследване по отношение на мащабната измама със социални помощи за над 20 милиарда долара, която се е случила в Минесота и е поне частично отговорна за насилствените организирани протести по улиците. Освен това Министерството на правосъдието и Конгресът разследват "конгресменката" Илхан Омар, която напусна Сомалия без нищо и сега се твърди, че състоянието ѝ е над 44 милиона долара. Времето ще покаже всичко", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Хоман беше обявен за "цар на границата" от самия Тръмп, който при назначаването му в президентската администрация посочи, че ще отговаря за "депортацията на всички нелегални чужденци обратно в родните им страни".