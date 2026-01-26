Свят

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Според Рюте тя би направила европейските армии по-слаби

26 януари 2026, 22:54
Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия
Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи
Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението
Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ
Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия
Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война
Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката
Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли призивите на някои водещи европейски политици за създаване на отделна европейска армия, предизвикани от съмненията относно ангажираността на Доналд Тръмп със сигурността на континента, които се засилиха поради напрежението около Гренландия, предаде "Ройтерс".

Рюте каза на привържениците на създаването на общи европейски сили, отделни от НАТО, ръководена от САЩ, "да продължават да мечтаят" и заяви, че руският президент Владимир Путин би "заобичал" идеята, тъй като тя би направила европейските армии по-слаби.

Рюте: Няма нужда ЕС да става независим от САЩ по отношение на отбраната

В изказване пред Европейския парламент в Брюксел Рюте заяви, че европейските нации трябва да продължат да поемат "по-голяма отговорност за собствената си сигурност", както изисква Тръмп, но в рамките на трансатлантическия алианс.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес и европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс повдигнаха въпроса за европейска армия през последните седмици. Без да визира конкретно някои от предложенията, Рюте отхвърли идеята, като настоя, че Тръмп и САЩ остават силно ангажирани с НАТО, въпреки несигурността, предизвикана от исканията на Тръмп Дания, която е членка на НАТО, да отстъпи контрола над Гренландия на Вашингтон.

"Мисля, че ще има много дублиране и ви пожелавам късмет, ако искате да го направите, защото трябва да намерите мъжете и жените в униформа - те вече са наясно с това, което се случва", каза Рюте.

"Това ще направи нещата по-сложни. Мисля, че Путин ще го хареса. Затова помислете отново", добави той.

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте заяви пред евродепутатите, че ако Европа наистина иска да действа самостоятелно, това ще струва много повече от 5% от БВП, които страните от НАТО са се съгласили да изразходват за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността.

"Трябва да изградите свой собствен ядрен потенциал, а това струва милиарди и милиарди евро. В такъв сценарий ще загубите крайния гарант на нашата свобода, а именно ядрения щит на САЩ. Така че, успех", добави Рюте.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
НАТО Марк Рюте Европейска армия
Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Намаляват вдовишките добавки

10-те най-скъпи породи кучета в света

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Преди 1 ден
БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България Преди 19 минути

В награждаването участва президентът Илияна Йотова

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 31 минути

Откриха петото издание на националния конкурс

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 2 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 2 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Влак дерайлира край Земен заради свлачище

България Преди 4 часа

На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната

Експлозия в Гърция уби пет жени

Свят Преди 4 часа

Разследването на причините за експлозията продължава

Надя Младенова оглавява кабинета на президента Илияна Йотова

България Преди 4 часа

<p>Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия</p>

Свят Преди 4 часа

Анкетата е сред феновете, а българският национал спечели 55 процента от гласовете

Руски удар повреди манастира „Киево-Печорската лавра“

Свят Преди 5 часа

Тръмп праща "царя на границата" да овладее Минесота

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 6 часа

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Любопитно Преди 6 часа

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

Израел намери последния заложник в Газа

Свят Преди 6 часа

Ран Гвили, израелски полицай, е бил отвлечен в Газа и убит на 7 октомври 2023 г.

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

България Преди 6 часа

Пострадалата получила различни травми и е настанена в болница

<p>Снежни бури парализираха Япония, много загинали&nbsp;</p>

Свят Преди 7 часа

Около 120 души са пострадали

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

Свят Преди 7 часа

Александър Кий е видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед

