Влак дерайлира край Земен заради свлачище

Б ързият влак, пътуващ към Кюстендил от Радомир, дерайлира на около 2 км преди град Земен заради паднала скална маса върху релсовия път, вследствие на обилните валежи.

Това съобщи пред БТА регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Влак дерайлира в района на кърджалийско село

Той посочи, че сигналът за инцидента е получен в 17:05 минути. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната. В композицията са пътували около 20 души, по данни на полицията няма пострадали.

Локомотив на влака Варна-София дерайлира заради свлачище

От ОД на МВР информират, че за случая е уведомена НКЖИ, която е организирала алтернативен транспорт с автобус за пътуващите.