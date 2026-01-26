Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Д окато националната снежна буря „Ферн“ продължава да взима жертви в САЩ, една лична трагедия разтърси щата Канзас. 28-годишната Ребека Раубер, начална учителка в Емпория, беше открита мъртва в снега в неделя, само на около 270 метра от мястото, където охранителни камери я заснемат за последно.

Фаталната нощ

Ребека изчезва в петък вечерта, след като напуска местен бар. Кадрите от видеонаблюдението показват как младата жена излиза пеша в 23:37 ч. насред свирепата виелица. Шокиращото в случая е, че тя е тръгнала без своята дамска чанта, без телефон и дори без връхна дреха.

Бедствие в САЩ: Арктически студ взе 13 жертви, рекордна температура от -45°C скова страната

По това време температурите са били около минус 16 градуса по Целзий, а заради ледения вятър усещането е било за смразяващите минус 25 градуса. Разследващите вярват, че Ребека е починала от хипотермия само часове след изчезването си.

Акцията по издирването

Тялото е намерено в гориста местност от следовото куче Дейзи след мащабна акция, в която се включи и местната общност.

„Това не е изходът, за който всички се надявахме и молехме. Сърцата ни са със семейството“, заяви началникът на полицията в Емпория Едуард Оуенс. „Просто ми се иска да я бяхме открили малко по-рано.“

Ребека Раубер е била обичан преподавател във втори клас на началното училище „Ривърсайд“. Училищният район обяви, че ще осигури консултанти и екипи за подкрепа на учениците и колегите ѝ, които са дълбоко разтърсени от загубата.

Бурята „Ферн“: Смъртоносна равносметка

Смъртта на младата учителка е част от черната статистика на националната буря, която вече е отнела живота на най-малко 13 души в 34 щата.

В Луизиана двама мъже починаха от измръзване.

В Ню Йорк петима души бяха открити мъртви заради арктическия студ още преди снегът да завали.

В Мичиган беше намерено тялото на 19-годишен студент от Университета в Мичиган, който също изчезнал в петък вечерта, вървейки сам без палто.

Милиони без ток и хиляди отменени полети

Освен човешките жертви, бурята предизвика истински хаос в инфраструктурата. Над 1 милион потребители останаха без електричество, като най-тежко е положението в Тенеси, Мисисипи и Луизиана.

Транспортният сектор е парализиран – до неделя вечерта са отчетени над 11 600 отменени полета. Прогнозите остават тревожни, тъй като арктическият фронт продължава да се придвижва, оставяйки след себе си лед и рекордно ниски температури.