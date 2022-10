Франция: Бруталното убийство на 12-годишната Лола

М иналия петък във Франция беше открито тялото на 12-годишната Лола. Тя е била жестоко убита в двора на дома си. Баща ѝ подал сигнал, след като тя не се върнала от училище. Малко след това са идентифицирани и арестувани жена, заподозряна за престъплението, и вероятен неин съучастник. Психиатрична експертиза трябва да изясни доколко вменяема е задържаната, за която се твърди, че в миналото си е страдала от душевни разстройства, пише DW.

