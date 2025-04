Броят на загиналите в Газа вече е 52 243 души

М инистерството на здравеопазването в управляваната от "Хамас" Ивица Газа обяви, че броят на жертвите на войната е нараснал до над 52 000 души, след като стотици хора, които преди това бяха обявени за безследно изчезнали, бяха потвърдени като мъртви.

„Към кумулативната статистика бяха добавени още 697 мъченици, след като данните за тях бяха попълнени и проверени от комисията за наблюдение на безследно изчезналите лица“, се казва в изявление на здравното министерство, което дава общ брой от 52 243 души.

Death toll from Hamas-run Gaza war rises to at least 52,243, health ministry says; 697 previously missing people confirmed dead after data review. pic.twitter.com/gvSJVrnC7j