Тихият убиец след бомбите: Азбестът в Газа

Р азрушителната военна кампания на Израел в Газа освободи тих и коварен убиец: азбеста. Минерал, някога използван широко в строителството, днес се смята за изключително опасен заради способността си да отделя в атмосферата токсични влакна, които – веднъж вдишани – могат да се задържат в белите дробове десетилетия и да причинят рак, предаде ВВС.

В повечето страни по света употребата на азбест е забранена, но много от старите сгради в Газа все още го съдържат, особено в покривите на жилища в осемте градски бежански лагера. Тези лагери са създадени за палестинци, избягали или изгонени по време на войната от 1948-49 г., напомнят от Програмата на ООН за околната среда (UNEP).

Според оценки на UNEP от октомври 2024 г., до 2,3 милиона тона отломки в Газа биха могли да бъдат замърсени с азбест.

Невидима смърт в дългосрочен план

'Very, very toxic': The risk of asbestos in Gaza's rubble https://t.co/nEHX7SQ1cj