Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Д ен преди Гергьовден от Агенция „Пътна инфраструктура” предупреждават за сериозно натоварване на трафика по основните изходи на София. По предварителни разчети около 75 000 автомобила ще напуснат столицата в рамките на деня, като най-голямо струпване се очаква в следобедните и ранните вечерни часове.

Засилен трафик на изходите на София

Най-интензивни ще бъдат потоците в посока основните автомагистрали – Автомагистрала „Тракия”, Автомагистрала „Хемус” и Автомагистрала „Струма”, които традиционно поемат значителна част от пътуващите към различни точки на страната по време на празнични дни. Очаква се засилено движение и по първокласните пътища към Северна и Южна България, както и към популярни туристически и курортни райони.

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

От пътната агенция уточняват, че с цел облекчаване на трафика и повишаване на безопасността ще бъдат въведени временни ограничения за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените участъци. Мярката има за цел да намали риска от задръствания и да осигури по-равномерно придвижване на леките автомобили.

Традиционно около Гергьовден много българи предприемат пътувания – както към родните си места, така и към планински и морски дестинации. Това води до значително увеличение на трафика, особено в часовете след края на работния ден. В подобни ситуации дори малки инциденти могат да доведат до сериозни затруднения в движението.

AПИ с важна информация във връзка с интензивния трафик след празниците

От Агенция „Пътна инфраструктура” апелират водачите да планират пътуванията си предварително, да следят актуалната пътна обстановка и да бъдат търпеливи зад волана. Особено внимание се обръща на спазването на ограниченията на скоростта, поддържането на безопасна дистанция и избягването на рискови маневри, включително неправомерни изпреварвания.

Експертите напомнят, че човешкият фактор остава водеща причина за пътнотранспортните произшествия. Затова дисциплината на пътя и отговорното поведение на шофьорите са ключови за безпроблемното и безопасно пътуване по време на празничните дни. Очаква се засилено полицейско присъствие по основните маршрути, което допълнително да подпомогне контрола и да ограничи нарушенията.