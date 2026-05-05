"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

"Какво се очаква от нас? Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство". Това заяви след края на консултациите при президента Илияна Йотова Антон Кутев от "Прогресивна България".

"Основните цели пред правителството и управлението са ясни – борбата със завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа ще бъдат цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите да бъде овладяна", допълни Кутев.

Държавният глава провежда консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

Първи на "Дондуков" 2 преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство пристигнаха представители на "Прогресивна България". За срещата с президента дойдоха председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов и депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов.

„Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, поради които обществото ни даде власт - рязкото обедняване, галопиращата инфлация, те трябва да се ограничат. Хората търсят справедливост във всичките ѝ форми. Наш акцент ще бъде пакет от закони, който да я възстанови. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискаме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем“. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов пред президента Илияна Йотова.

Той уточни, че няма да има радикален завой във външнополитически план.

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Източник: БТА

"След изборите държавата ни е в една нова политическа ситуация. Няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на нов начин на работа между институциите", заяви от своя страна президентът Йотова в уводното си слово.

Йотова поздрави "Прогресивна България" с големия успех на парламентарните избори.

"В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на парламентарните избори", добави държавният глава.

"Гражданите гласуваха за сигурност, стабилна България и стабилно правителство, сигурност – социална, във външната политика и в отбраната", каза още президентът.

Източник: БГНЕС

Като политическа сила, за първи път от две десетилетия спечелила абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично кой носи отговорността, отбеляза президентът. Имате всичко в ръцете си и може да направите самостоятелно правителство, това зависи от вас, добави Йотова. Тя посочи още, че се надява приоритетите на „Прогресивна България“ да съвпадат с очакванията на хората.

Президентът отбеляза, че държавата работи с удължен бюджет. "Трудно е за икономиката на страната и за гражданите. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка не достатъчно, за да защити най-бедните и уязвимите, които изнемогват от невероятното покачване на цените и от дисбаланса от цените и доходи", заяви Илияна Йотова.

"Дали ще има изцяло нов бюджет или ще продължите с бюджета, който стоя до последно в предишното Народно събрание, ще предложите ли промени и как ще работите със социалните партньори", добави Йотова.

Според нея втората задача е различен начин на управление и взаимодействие с институциите, партньорите и гражданите за повече прозрачност в управлението и правила.

Илияна Йотова отбеляза, че е важно как ще бъдат регулирани отношенията на страната във външната политика и какво ще се направи България да има силен глас сред европейските си партньори.

Тя посочи, че ще бъде важно отношението към опозицията.

"Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета", посочи Гълъб Донев.

"Не бих навлизал в дълбочина по отношение на публичните финанси и държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети от Министерството на финансите. Бих споменал притеснителното състояние на бюджетния дефицит, което към април е 1,4% от БВП", добави Донев.

"Може би едно от първите решения, което трябва да приеме Народното събрание, е нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии и заплати", посочи той.

Източник: БТА

По думите му, това повишение се дължи основно на някои разходи – за персонал, за пенсии и капиталови разходи. "Това говори, че структурата на разходната част не е добре структурирана и ще доведе до редица негативи, тъй като това са дългосрочни разходи и се повтарят с годините".

Според него върви трудно и със забавяне усвояването на европейските средства по европейските фондове и ПВУ.

Гълъб Донев отбеляза, че основна насока при тези плащания ще бъде какво може да бъде спасено и предоговорено.

"Прогресивна България" разполага с пълно мнозинство от 131 депутати, след като за коалицията гласуваха близо 45% от отишлите до урните на 19 април.

А преди дни от формацията потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България.

Според Конституцията

президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на останалите пет парламентарни групи в 52-рото Народно събрание – на ГЕРБ – СДС, „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

На "Дондуков" 2 Илияна Йотова ще приеме от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а от 12:30 ч. – представители на групата на "Движение за права и свободи - ДПС".

От 14:00 ч. с държавния глава ще се срещнат от групата на "Демократична България", а от 15:00 ч. – представители на групата на "Продължаваме промяната". В 16:00 ч. представители на парламентарната група на "Възраждане“ ще разговарят с Илияна Йотова.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. За председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България". Конституирани бяха шест парламентарни групи. "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които се явиха на изборите в коалиция, регистрираха две отделни парламентарни групи.