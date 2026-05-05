Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

5 май 2026, 08:51
В ъв връзка с подготовката за отбелязването на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май, над София ще се проведат тренировъчни и демонстрационни полети с военна авиационна техника.

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия. В рамките на церемонията са предвидени въздушни демонстрации с участието на вертолети, военнотранспортни самолети, щурмови машини и изтребители.

Тренировъчните полети ще се състоят на 5 май 2026 г. в часовия диапазон между 9:00 и 11:00 часа, като включват прелитания над столицата за отработване на формациите.

На самия празник, 6 май, между 10:00 и 11:00 часа, ще се проведат съвместни демонстрационни полети над площад „Св. Александър Невски“, където ще бъде и основният тържествен ритуал.

След участието си в церемонията, при завръщането към авиационните бази, екипажите ще извършат празнични прелитания и над градовете Ямбол и Пловдив.

Ден на храбростта Празник на Българската армия 6 май военна авиационна техника тренировъчни полети демонстрационни полети София въздушни демонстрации водосвет на бойните знамена Площад Александър Невски
