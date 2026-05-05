Любопитно

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

5 май 2026, 09:47
Ф иналът на Хакатона, част от Vivacom Техническа академия, завърши с победа за отбора на Радина Сърбакова, Йоана Стойкова и Милена Ангелова, които представиха най-високо оцененото решение по темата Private 5G. Техният проект беше насочен към автоматизацията и оптимизацията на работните процеси в пристанището в Бургас.

„За втора година във Vivacom Техническа академия студентите имаха възможност да видят отблизо как технологиите и инженерната професия могат да направят живота ни по-добър. Тази година задачите бяха още по-близки до реалната бизнес среда и участниците показаха, че могат да мислят едновременно технологично, практично и отговорно. Впечатлен съм от задълбочената им подготовка, от увереността, с която защитиха идеите си, и от начина, по който свързаха Private 5G с конкретни решения за хората, бизнеса и околната среда“, коментира Георги Христов, Старши мениджър в Корпоративни продажби във Vivacom.

В тазгодишното издание на Хакатона участваха 9 студенти, разпределени в 3 отбора. Победителите поставиха акцент върху няколко ключови направления - опазване здравето на служителите, защита на морската вода в района на пристанището и възможности за генериране на зелена електроенергия. Идеята им се отличи с ясна практическа приложимост, иновативен подход и силно изразена социална насоченост.

„Хакатонът беше много интензивно и вдъхновяващо преживяване за нас, което ни изведе извън зоната на комфорт и ни накара да мислим по нов начин. Работата по реални казуси и 5G технологии ни предизвика бързо да навлезем в непозната област и да комбинираме знанията си, за да предложим практично и иновативно решение“, споделят своите впечатления Радина, Йоана и Милена.

Останалите два отбора също представиха интересни идеи. Екипът на Ивайло Танев, Кирил Бухлев, Радослав Костадинов, разработи решение за болнична среда, насочено към това как Private 5G може да подпомогне по-ефективното управление на процесите и по-добрата свързаност в здравеопазването. В същото време, Даниел Колев, Симеон Мечев и Кирил Попов, представиха възможности за оптимизация и повишаване на безопасността в минната индустрия чрез модерни технологични решения.

Проектите бяха оценени от експертно жури в състав Георги Христов, Старши мениджър в Корпоративни продажби; Ива Данданова, Регионален мениджър Предпродажбен процес и иновации; и Мартина Кръстева, Директор Бизнес развитие във Vivacom.

Чрез Хакатона, част от Vivacom Техническа академия, Vivacom дава възможност на младите хора да работят по реални технологични предизвикателства и да трупат ценен практически опит, с което затвърждава дългосрочния си ангажимент към развитието на младите таланти.

Private 5G Vivacom Техническа академия Хакатон Пристанище Бургас Автоматизация Оптимизация Здравеопазване Минна индустрия Развитие на млади таланти Технологични решения
