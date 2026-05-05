Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

В ъзрастната жена, която беше една от пострадалите при нападението с нож вчера във Варна, е с опасност за живота и е поставена в изкуствена кома. Това съобщи началникът на реанимационното отделение в МБАЛ „Св. Анна“ в града д-р Валентин Власаков.

Жена намушка четирима души във Варна

Инцидентът се разигра посред бял ден в района на супермаркет на ул. „Подвис“, в оживен квартал на морската столица. По първоначални данни 47-годишна жена, гражданка на Литва, е нападнала и ранила четирима души с нож.

Състоянието на пострадалите

В болницата са настанени двама от ранените. Жената на над 80 години е с две тежки наранявания, едното от които е животозастрашаващо. По думите на лекарите, прободната рана е проникнала от гръдния кош до черния дроб, като е засегнала жизненоважен орган и е причинила сериозни увреждания, включително срязани ребра.

Другият пострадал е мъж на около 50 години, който е с две порезни рани, като едната е дълбока и е засегнала белия дроб. И двамата пациенти са били оперирани, а медиците продължават борбата за стабилизиране на състоянието им.

От болницата отправиха и апел към гражданите за кръводаряване в подкрепа на пострадалите.

Нападението и разследването

След атаката нападателката е била задържана минути по-късно от полицията. По информация на разследващите, при направен тест с дрегер е установено, че жената е управлявала действията си с над 2 промила алкохол в кръвта. Към момента няма данни за нейни предишни криминални прояви. Все още се изясняват мотивите за нападението, като разследващите работят по всички възможни версии.

Местни жители разказват, че жената е посещавала магазина и преди, без да е проявявала агресивно поведение, което допълнително усложнява изясняването на причините за инцидента.

Случаят предизвика силен обществен отзвук във Варна, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.