МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) снощи съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде "Ройтерс".

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата в Европа с шестте си реактора, беше превзета от руските сили в първите седмици след пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава всяка от двете страни редовно обвинява другата във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата, разположена близо до фронтовата линия.

В публикация в социалната мрежа Екс МААЕ написа, че нейни експерти са посетили Лабораторията за външен радиационен контрол в електроцентралата - ден, след като руското ръководство каза, че тя е била ударена с дрон.

“Екипът разгледа щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо”, каза МААЕ в изявление.

В него се добавя, че генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е призовал отново за “максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск със сигурността”.

Електроцентралата, която в момента не произвежда електричество, беше удряна няколко пъти с дронове от началото на конфликта.

Ръководството на Запорожката АЕЦ в неделя каза, че щетите са малки и останалите дейности не са засегнати.

Един от външните електропроводи на електроцентралата, използван за охлаждане на ядреното гориво, не работи от края на март, а миналата семица МААЕ посочи, че се опитва да организира локално спиране на огня за ремонтирането му.

Гроси посети Запорожката АЕЦ няколко пъти, откакто тя е под руски контрол, а МААЕ изпрати постоянни наблюдатели в нея, както и в още три функциониращи украински атомни електроцентрали.