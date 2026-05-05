Свят

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

5 май 2026, 08:57
Източник: AP/БТА

М ъж, забелязан с оръжие в близост до Белия дом от цивилни полицаи и агенти, беше прострелян от правоохранителните органи в понеделник вечер, след като откри огън срещу полицаите близо до Вашингтонския монумент, съобщиха американските тайни служби - ""Сикрет сървис"", цитирани от "Асошиейтед прес".

Заместник-директорът на ""Сикрет сървис"" Мат Куин каза, че цивилните полицаи са видели мъжа около 15:30 ч. местно време в района около комплекса на Белия дом и забелязали, че носи оръжие. 

Те са го последвали за кратко и уведомили униформените полицаи.

Неидентифицираният мъж се опитал да избяга, когато екип от униформени полицаи и агенти на "Сикрет сървис" го доближили. Куин каза, че мъжът открил стрелба срещу полицаите, а те отвърнали на огъня. 

Предполагаемият стрелец е откаран в местна болница. Няма информация какво е състоянието му, уточни Куин. 

Той добави, че екип на спешна помощ е транспортирал и малолетно лице, което също пострадало леко при стрелбата. Засега не е установено дали става въпрос за случаен минувач, каза Куин. 

“Според разследващите той е бил улучен от заподозрения нападател”, уточни Куин. 

Куин каза още, че вашингтонската полиция ще разследва стрелба, с участието на полицаи.

"Сикрет сървис" призоваха хората да избягват района, тъй като екипите за спешна помощ са се отзовали на сигнал за стрелба недалеч от Белия дом, където президентът Доналд Тръмп провеждаше малко бизнес събитие.

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента. Агенти на "Сикрет сървис" въведоха журналистите, които бяха отвън, в залата за пресконференции, докато Тръмп продължи със събитието без да го прекъсва.

Инцидентът предизвика засилено полицейско присъствие, само малко повече от седмица след като въоръжен мъж се опита да щурмува гала вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с оръжия и ножове. Коул Томас Алън бе обвинен по случая, при който бе прострелян служител на тайните служби, но той е носил бронежилетка и не е получил сериозни наранявания.

Куин заяви, че към момента не е известно дали инцидентът от понеделник е свързан с Доналд Тръмп. „Няма да правя предположения“, каза Куин. „Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но това ще бъде установено“, добави той.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 12 минути

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 20 минути

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

<p>Военни самолети&nbsp;в небето над София днес</p>

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

България Преди 1 час

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

<p>БезГранично: Ръководство за емигрантите в Люксембург</p>

БезГранично: Емигрант в Люксембург - рай за висок стандарт на живот в сърцето на Европа

БезГранично Преди 1 час

Португалци, французи, италианци, белгийци и все повече хора от трети страни избират Люксембург заради стабилната икономика, високите заплати и качеството на живот

<p>При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ &quot;Запорожие&quot;</p>

МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

България Преди 2 часа

47-годишна жена от Литва нападна четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града

Вестник „Телеграф" със специален подарък по случай Гергьовден
Любопитно Преди 2 часа

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Любопитно Преди 2 часа

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

България Преди 2 часа

Най-интензивно движение се очаква в следобедните часове по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма"

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

България Преди 3 часа

Регулаторът се самосезира след сигнали за необосновано увеличение на цените от някои застрахователи

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Любопитно Преди 3 часа

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

Свят Преди 3 часа

Тези истории показват до каква степен някои учени са били готови да рискуват собственото си здраве и живот в името на научния напредък

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Легални ли са действията на Израел в Ливан

Свят Преди 3 часа

Израел твърди, че създава "буферна зона" в Ливан с цел да се защитава от нападения на Хизбула

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Свят Преди 11 часа

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар", ако примирието на Путин бъде нарушено
Свят Преди 11 часа

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Свят Преди 11 часа

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

България Преди 11 часа

За сравнение, към края на април 2025 година дефицитът бе в размер на 1 млрд. евро

Българите са най-нещастните в ЕС

Българите са най-нещастните в ЕС

Свят Преди 12 часа

Най-доволни от живота във Финландия, Словения и Румъния

