Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

М ъж, забелязан с оръжие в близост до Белия дом от цивилни полицаи и агенти, беше прострелян от правоохранителните органи в понеделник вечер, след като откри огън срещу полицаите близо до Вашингтонския монумент, съобщиха американските тайни служби - ""Сикрет сървис"", цитирани от "Асошиейтед прес".

Заместник-директорът на ""Сикрет сървис"" Мат Куин каза, че цивилните полицаи са видели мъжа около 15:30 ч. местно време в района около комплекса на Белия дом и забелязали, че носи оръжие.

Те са го последвали за кратко и уведомили униформените полицаи.

Неидентифицираният мъж се опитал да избяга, когато екип от униформени полицаи и агенти на "Сикрет сървис" го доближили. Куин каза, че мъжът открил стрелба срещу полицаите, а те отвърнали на огъня.

Предполагаемият стрелец е откаран в местна болница. Няма информация какво е състоянието му, уточни Куин.

Той добави, че екип на спешна помощ е транспортирал и малолетно лице, което също пострадало леко при стрелбата. Засега не е установено дали става въпрос за случаен минувач, каза Куин.

“Според разследващите той е бил улучен от заподозрения нападател”, уточни Куин.

Куин каза още, че вашингтонската полиция ще разследва стрелба, с участието на полицаи.

"Сикрет сървис" призоваха хората да избягват района, тъй като екипите за спешна помощ са се отзовали на сигнал за стрелба недалеч от Белия дом, където президентът Доналд Тръмп провеждаше малко бизнес събитие.

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента. Агенти на "Сикрет сървис" въведоха журналистите, които бяха отвън, в залата за пресконференции, докато Тръмп продължи със събитието без да го прекъсва.

Инцидентът предизвика засилено полицейско присъствие, само малко повече от седмица след като въоръжен мъж се опита да щурмува гала вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с оръжия и ножове. Коул Томас Алън бе обвинен по случая, при който бе прострелян служител на тайните служби, но той е носил бронежилетка и не е получил сериозни наранявания.

Куин заяви, че към момента не е известно дали инцидентът от понеделник е свързан с Доналд Тръмп. „Няма да правя предположения“, каза Куин. „Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но това ще бъде установено“, добави той.