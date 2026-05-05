Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

В ъпреки огромните очаквания на феновете, Тейлър Суифт и годеникът ѝ Травис Келси не присъстваха на тазгодишното издание на Met Gala. Двойката трябваше да направи своя дебют на престижното модно събитие, което традиционно се провежда в първия понеделник на май, но в крайна сметка остана далеч от светлините на прожекторите в Ню Йорк, съобщава People.

Тейлър Суифт (36 г.) за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“. Тогава тя се появи редом до Джонатан Айв, Ана Уинтур и Идрис Елба, демонстрирайки платиненоруса коса, метализирана мини рокля на Louis Vuitton и боти с изрязани елементи. Когато година по-късно Суифт издаде албума „Reputation“, мнозина разтълкуваха тогавашната ѝ визия като загатване за новата ѝ ера, а препратки към онази нощ се появиха в песни като „Getaway Car“ и „Dress“.

Макар почитателите да се надяваха, че двойката – която обяви годежа си през август 2025 г. – ще премине по червения килим миналата година, порталът TMZ съобщи по-рано, че те са били принудени да откажат поканата поради натоварените си графици.

Изпълнителката на хита „Opalite“ е ветеран на събитието с общо шест участия, като с всяко от тях демонстрира еволюция в личния си стил:

2010 г.: Първата ѝ поява в духа на темата „Американката: Изграждане на национална идентичност“, когато заложи на романтична рокля с волани от пролетната колекция на Ralph Lauren за 2005 г.

2016 г.: Последното ѝ участие преди десет години, когато предизвика фурор в интернет с модел по поръчка на Louis Vuitton и гладиаторски сандали на ток, в унисон с темата „Manus x Machina: Модата в ерата на технологиите“.

Тазгодишната тема на Met Gala бе фокусирана върху новата изложба „Costume Art“ (Изкуството на костюма) и дрескода „Модата е изкуство“. При обявяването на експозицията Андрю Болтън, главен куратор на Института по костюмите, сподели, че тя поставя акцент върху „централното място на облеченото тяло в огромната колекция на музея“. Изложбата съпоставя картини, скулптури и обекти от 5000-годишната история на изкуството в „Метрополитън“ с исторически и съвременни облекла.

Експозицията „Costume Art“ ще бъде отворена за посетители от 10 май 2026 г. до 10 януари 2027 г., следвайки провеждането на благотворителната гала вечер на 4 май 2026 г.