Бритни Спиърс в съда: Подробности за ареста шокират феновете

Б ритни Спиърс отново е в центъра на вниманието. 44-годишната певица беше арестувана от полицията по подозрение за шофиране в нетрезво състояние. След ареста тя се свърза със семейството си, а бившите ѝ партньори издадоха изявления.

Какво знаем за ареста на Бритни Спиърс

Певицата е била задържана вечерта на 4 март в окръг Вентура, Калифорния. Тя е била заподозряна в шофиране под въздействието на комбинация от алкохол и наркотици.

След като прекара нощта в ареста, тя беше освободена, но ще се изправи пред съда. Изслушването ѝ е насрочено за 4 май.

Скоро след инцидента Спиърс изпрати съобщение до дългогодишния си приятел и бивш асистент Шон Филип.

„Тя каза: „Добре съм“, съобщи той.

Kevin Federline's Explosive Tell-All Memoir Sent Britney Spears on 'Downhill' Spiral That Led to DUI Arrest: 'It Really Impacted Her' https://t.co/LpLRPWBXZW pic.twitter.com/UhNws6vEmr — OK! Magazine USA (@OKMagazine) March 9, 2026

Според него инцидентът не е повлиял на мнението му за певицата или нейния характер.

„Тя е една от най-силните жени, които съм срещал. Тя просто продължава напред“, добави той.

Реакцията на семейството и синовете

Спиърс се е свързала със семейството си след инцидента. Майка ѝ, Лин, изразила подкрепа за дъщеря си. Според източници, разговорът им е бил позитивен и изпълнен с надежда.

Представителят на певицата заяви, че тя ще предприеме правилните стъпки и ще спази закона.

„Това беше злощастен инцидент, който е напълно непростим. Да се ​​надяваме, че тя ще може да получи помощта и подкрепата, от които се нуждае през този труден момент“, каза той.

Певицата е подкрепяна и от синовете си от брака си с Кевин Федърлайн – Шон и Джейдън. Момчетата планират да прекарат време с майка си през този труден период.

Her two sons are showing up for her. https://t.co/T1j42wtGUn — SheKnows (@SheKnows) March 8, 2026

Подкрепа от бивши гаджета

Арестът на Бритни отново повдигна въпроси относно необходимостта от прекратяване на попечителството ѝ. Бившите ѝ партньори Сам Асгари и Джейсън Александър се застъпиха за звездата.

„Всеки прави грешки и всеки заслужава личен живот. Ако се учим от историята, трябва да разберем, че пресата може да навреди на някого, който се възстановява от подобна ситуация“, каза Сам.

„Бритни Спиърс заслужава същото, което заслужават всички останали: факти, справедливост и справедлив процес“, добави Джейсън.

Що се отнася до Федърлайн, според адвоката му, той желае на Бритни всичко най-добро и се надява, че тя няма да се съпротивлява, ако има нужда от помощ.