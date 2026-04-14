Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Б ритни Спиърс постъпи в рехабилитационен център пет седмици след като бе задържана по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици,

44-годишната поп звезда доброволно се е регистрирала в лечебно заведение за борба със зависимостите, се посочва в имейл, изпратен до Асошиейтед Прес в неделя. Спиърс бе арестувана на 5 март, след като служители на Калифорнийския пътен патрул получили сигнал за автомобил марка BMW, който се движи с превишена скорост и „нестабилно“ по магистрала US 101 в окръг Вентура, близо до границата с окръг Лос Анджелис.

Britney Spears checked into rehab by ‘choice,’ is ‘dedicated’ to recovery https://t.co/SzIBJ1X6eo pic.twitter.com/9UIzQdMiPU — New York Post (@nypost) April 13, 2026

Впоследствие тя е била задържана за „шофиране под въздействието на комбинация от наркотици и алкохол“ и отведена в централния затвор на окръг Вентура, северозападно от Лос Анджелис. Спиърс, която живее в района, е била освободена няколко часа по-късно. Очаква се тя да се яви пред съда на 4 май.

По време на ареста нейният представител определи действията ѝ като „напълно непростими“ и заяви, че в идеалния случай това би било „първата стъпка в отдавна назрялата промяна, която трябва да настъпи в живота на Бритни“. Спиърс не е издавала нова музика от няколко години, като през 2024 г. обяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. През февруари тя продаде част от правата върху стария си каталог на музикалния издател Primary Wave.

Britney Spears checks into rehab following DUI arrest https://t.co/192on949TB — LBC (@LBC) April 13, 2026

През 2021 г. съдът прекрати 13-годишното попечителство, което позволяваше на баща ѝ да контролира личната ѝ свобода и нейните финанси поради опасения за психичното ѝ здраве. Две години по-късно Спиърс публикува мемоарите си „Жената в мен“, които се превърнаха в бестселър.