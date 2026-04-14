Свят

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

14 април 2026, 09:56
Б ритни Спиърс постъпи в рехабилитационен център пет седмици след като бе задържана по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, 

44-годишната поп звезда доброволно се е регистрирала в лечебно заведение за борба със зависимостите, се посочва в имейл, изпратен до Асошиейтед Прес в неделя. Спиърс бе арестувана на 5 март, след като служители на Калифорнийския пътен патрул получили сигнал за автомобил марка BMW, който се движи с превишена скорост и „нестабилно“ по магистрала US 101 в окръг Вентура, близо до границата с окръг Лос Анджелис.

Впоследствие тя е била задържана за „шофиране под въздействието на комбинация от наркотици и алкохол“ и отведена в централния затвор на окръг Вентура, северозападно от Лос Анджелис. Спиърс, която живее в района, е била освободена няколко часа по-късно. Очаква се тя да се яви пред съда на 4 май.

По време на ареста нейният представител определи действията ѝ като „напълно непростими“ и заяви, че в идеалния случай това би било „първата стъпка в отдавна назрялата промяна, която трябва да настъпи в живота на Бритни“. Спиърс не е издавала нова музика от няколко години, като през 2024 г. обяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. През февруари тя продаде част от правата върху стария си каталог на музикалния издател Primary Wave.

През 2021 г. съдът прекрати 13-годишното попечителство, което позволяваше на баща ѝ да контролира личната ѝ свобода и нейните финанси поради опасения за психичното ѝ здраве. Две години по-късно Спиърс публикува мемоарите си „Жената в мен“, които се превърнаха в бестселър.

По темата

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Любопитно Преди 10 минути

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

Свят Преди 44 минути

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

България Преди 1 час

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

България Преди 1 час

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Свят Преди 1 час

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

Доналд Тръмп

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Свят Преди 1 час

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

България Преди 1 час

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Свят Преди 1 час

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

<p>Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата</p>

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

България Преди 1 час

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

<p>14-годишно момче е в кома след катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос</p>

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

България Преди 2 часа

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

<p>Тръмп заплаши: След Иран може &quot;да се отбием&quot; в Куба</p>

Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Свят Преди 3 часа

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

<p>Светли вторник е, а имен ден празнуват...</p>

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Любопитно Преди 4 часа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg