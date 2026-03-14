Любопитно

След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й

Докато мениджърът на поп иконата се надява случаят да бъде „тласък към трезвен живот“, 19-годишният Джейдън Федърлайн бе забелязан зад волана на същия автомобил, с който майка му беше отведена в полицията

14 март 2026, 19:50
След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й
Н ай-малкият син на певицата Бритни Спиърс е взел колата на изпълнителката след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние, съобщи „Дейли мейл“. 

Както се вижда от публикуваните снимки, 19-годишният Джейдън Федърлайн е шофирал същия „Мерцедес“, който е карала и тя в деня на ареста си. Журналистите посочват, че това не е първият път, когато тя поверява колата си на сина си след инцидент с полицията. 

На 5 март в медиите се появиха съобщения, че Бритни е била отведена в полицейското управление. Мениджърът на иконата на 2000-те заяви, че тя отдавна „върви по грешен път“. Той добави още, че арестът може да е тласък за Бритни да предприеме по-съзнателен и трезвен начин на живот. Делото срещу Спиърс е насрочено за 4 май.

