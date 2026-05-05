Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Гуанджоу, Китай - София

Второто ми посещение в Китай за две години ме убеди в това, което разбрах април 2025: в Китай невъзможни неща няма, първо, и второ - Китай, без абсолютно никакво съмнение за мен, е безспорният технологичен лидер в света.

Не изключвам от тази картина нито Тайван, нито Силициевата долина. В първия случай има много политика, включително такава с оранжев оттенък, но исторически Тайван и Китай са неразривно свързани. Във втория случай изоставането вече е ясно видимо, а освен това немалка част от чиповете и суровините към долината идват от Поднебесната. Но всичко това е без значение в този конкретен случай.

Посещението ми в централата на Xpeng в Гуанджоу ме убеди в още едно нещо: скоро, в следващите няколко години, ще видим раждането на бъдещето. То ще се формира от компании като Xpeng.

Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България

Докато ние откриваме топлата вода с изкуствения интелект (някои все още си мислят, че това е по-добрата търсачка и преводач), за служителите и визионерите в компанията това е миналото: бъдещето е на AI в хуманоиден робот, или както те го наричат: физически AI. Роботът го имат в мъжки и женски вариант (Iron man & Iron lady), с "кожа" и без, робот, който да помага в заводите или в болниците, да е компаньон на възрастни хора или да стои на рецепцията в хотела. След няколко години, не след десетилетия.

Източник: CarMarket.bg

Докато в България и Европа все още се вълнуваме (за добро или лошо, времето ще покаже) от окачване, поцинкована ламарина, от хидравлично, електрохидравлично или steer by wire кормило управление, в Xpeng ме попитаха: "Какво виждате през прозорците [на ресторанта на 66-я етаж]?“ Риторичният въпрос носеше и очакван отговор: нищо.

Е, те виждат друго: бъдеще с летящи "коли"! Имат ги, работещи, видях ги. И въобще не става дума за show off проекта им Aridge Land Aircraft Carier. Това е само демонстрация на "мускули".

Става въпрос за следващата голяма надпревара, тази за въздуха над, в и около китайските градове. Сега той е неизползваем, докато пътищата са пренаселени. Още тази година се очаква правителството да даде зелена светлина с нужните регулации и завладяването да започне.

Xpeng ще е в челото, защото програмата Aridge се развива повече от 7 години. И макар летенето на човек/хора с 1-тонен дрон да изглежда бляскаво, надпреварата ще е за транспорта на стоки по въздуха.

Източник: CarMarket.bg

Китай е готов за това, а комунистическото му правителство разработва стратегията Low Altitude Economy от години. Тук говорим за милиарди, стотици милиард стокооборот.

В сериозни цифри се изразява и другото технологично предимство на Xpeng: чипът Turing. Номинално неговата изчислителна мощ е 3 пъти по-голяма от тази на Orin-X на Nvidia. Но това е неточно, казват от Xpeng, според тях ефективната изчислителна мощ на Turing e 10 пъти по-висока от тази на конкурента.

Това съотношение накара Volkswagen, след като успя да се отърси от воденичния камък Cariad (технологичното подразделение, което трябваше да разработи собствени чипове и собствена дигитална система, проваляйки се с гръм и трясък), да подпише договор с Xpeng през 2023 г. именно за тези чипове. А на салона в Пекин показа три модела, разработени на платформа на Xpeng.

И някъде в тази картина идват моделите D6, D9 и Р7+, първите три автомобила на Xpeng, които ще дебютират официално през юни в България.

Вносител е най-старият дилър на Great Wall Motor (GWM) в Европа, Българска Автомобилна Индустрия (БАИ). А нашата медия беше единствената, която бе гост на Xpeng и централата им в Гуанджоу.

Xpeng Гуанджоу Източник: CarMarket.bg

Ако сте стигнали дотук, вероятно ще ви е интересно и да разберете повече за кампуса и двата завода на Xpeng, които посетихме.

Spoiler: споменатите 3 модела са само началото. Юли чакаме още два дебюта, единият с удължител на пробега. Другият, D3, го видяхме, но първо ни взеха телефониите. А GX направи световния си дебют в Пекин. Това е китайският „Император“, от който оригиналът - Range Rover - има много от какво да се страхува, когато дойде у нас в края на тази или началото на следващата година.

Иначе кампусът (централата) на Xpeng се простира върху площ от 6,8 хектара, на която работят 11 000 служители. За служителите хоумофис няма, всички са на бюрата си, гледащи в два монитора и помагащи за пренаписване на човешката история.

Целият кампус се управлява от AI, който сам контролира светлината и температурата на база външните условия. Не се губи и капка дъждовна вода. Тя се използва за напояване на градината на покрива на кампуса, върху който има построено футболно игрище и писта за джогинг. Под земята е изградена т. нар. sponge (гъба) система, която улавя подпочвената влага, съхранява я и в най-горещите и сухи месеци използва водата, за да се напояват растенията на нулевото ниво.

В една от сградите е построен огромен фитнес с билярдна зала, където всеки може да отпусне малко след натоварена среща. В същата сграда е и забавачницата за малки деца. По този начин компанията помага на младите майки, без да гледа децата целодневно, които имат да посетят някоя спешна среща в офиса. В Китай майчинството е... 4 месеца.

Едно от най-интересните места в кампуса е столовата. И тя, като всичко друго в Китай, е огромна. Все пак там ежедневно обядват 11 000 човека. Абсолютно безплатно. Могат и да вечерят, ако работата им изисква да останат до по-късно. Наричат цялата столова Mom’s Kitchen: домашна кухня, приготвена от различните части на Китай, за да отговаря на различните вкусове. Работят майки на служители на завода, които приготвят храни по рецепти, предаващи се с поколения в различни фамилии.

Малка част от цялата работна култура и етика се вписва в разбиранията ни по темата. В Европа е трудно да си представим културата 9-9-6 (от 9 до 9 ч, 6 дни в седмицата), защото ние искаме 4-дневна работна седмица. Трудно можем да разберем и обедната дрямка (половин час обяд, половин час [или един] дрямка, като всички вадят походни столове или легла изпод бюрата и лягат, буквално). В едно съм сигурен: само някакъв катаклизъм може да спре китайците по пътя им към това, което обещават. А това значи, че ни предстои филмово бъдеще.