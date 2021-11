Торнадо в Сицилия – жертва и ранени

Т орнадо уби 53-годишен мъж на остров Сицилия и рани други двама души, нанесе щети на сгради и земеделска земя, съобщава thelocal.it. Стихията връхлетя югоизточната част на острова, убивайки човек в Рагуза.

Жертвата напуснала къщата си, за да обезопаси парапет, повреден от силния вятър, без да си дава сметка на каква опасност се излага.

Мъжът е бил ударен челно от врата, изтръгната от вятъра.

Възрастна семейна двойка също е с наранявания.

🔴 #Ragusa, dalle 7:15 squadre #vigilidelfuoco impegnate a Modica per una tromba d'aria che ha interessato la località di Frigintini: deceduto un uomo, interventi in corso per tetti divelti, coperture danneggiate e soccorsi a persone [#17novembre 9:45] pic.twitter.com/xpvZUat22D