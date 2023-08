Братята Тейт бяха освободени от домашен арест

З аповедта за домашен арест на онлайн инфлуенсъра Андрю Тейт и неговия брат Тристан Тейт беше отменена от румънското правосъдие, предаде АФП.

Това решение идва, докато мъжете чакат съдебен процес по обвинения в трафик на хора.

🚨TATE UPDATE



The Tate Brothers case was just passed as WEAK & CIRCUMSTANTIAL by a judge



He has been released from house arrest but has to remain in the country of Romania



Finally the Truth has won. pic.twitter.com/WjUvg6oDy2